Вице-спикер парламента Крыма Ильясов подал в отставку

«Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов обратился к председателю Государственного совета Республики Крым Владимиру Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от замещаемой государственной должности РК заместителя председателя Государственного совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, по собственному желанию», — отметили в парламенте.