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16:03 (мск), источник: РИА Крым

Вице-спикер парламента Крыма Ильясов подал в отставку

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл — РИА Новости Крым. Заместитель главы Госсовета Крыма написал заявление о досрочном прекращении полномочий и освобождении от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГС РК.

Источник: РИА "Новости"

«Вице-спикер крымского парламента Ремзи Ильясов обратился к председателю Государственного совета Республики Крым Владимиру Константинову с заявлением о досрочном прекращении полномочий и освобождении его от замещаемой государственной должности РК заместителя председателя Государственного совета Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на профессиональной постоянной основе, по собственному желанию», — отметили в парламенте.

Ремзи Ильясов родился в 1958 году в г. Фергана Узбекской ССР. В 1983 году окончил Томский инженерно-строительный институт по специальности «Экономика и организация промышленности строительных материалов», получил квалификацию инженера-экономиста. Должность заместителя председателя Госсовета Крыма занял в мае 2014 года.

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