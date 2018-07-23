Горячая линия «Спросите избирком» стартует в Нижегородской области 25 июля
Она продлится до 9 сентября.
Она продлится до 9 сентября.
Горячая линия «Спросите избирком» стартует в Нижегородской области 25 июля. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии региона.
Она продлится до 9 сентября, когда в регионе пройдут:
— выборы Губернатора Нижегородской области;
— дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 129;
— дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6;
— выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.
«Горячая линия» направлена на повышение правовой культуры избирателей, разъяснение гражданам избирательного законодательства и порядка его применения.
Звонки принимаются по телефону по телефону (831) 434−44−81.
График работы горячей линии:
— с 9.00 до 18.00 —
— с 9.00 до 17.00 — пятница, обед — с 13.00 до 13.48;
— 8 сентября — с 10.00 до 17.00;
— 9 сентября — с 08.00 до 24.00.