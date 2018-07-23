Горячая линия «Спросите избирком» стартует в Нижегородской области 25 июля. Об этом сообщается на сайте избирательной комиссии региона.



Она продлится до 9 сентября, когда в регионе пройдут:

— выборы Губернатора Нижегородской области;

— дополнительные выборы депутата Госдумы по одномандатному избирательному округу № 129;

— дополнительные выборы депутата Законодательного Собрания Нижегородской области шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6;

— выборы депутатов представительных органов муниципальных образований.



«Горячая линия» направлена на повышение правовой культуры избирателей, разъяснение гражданам избирательного законодательства и порядка его применения.



Звонки принимаются по телефону по телефону (831) 434−44−81.



График работы горячей линии: