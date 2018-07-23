Трамп призвал привлечь к ответственности Минюст США, ФБР и «банду Обамы»

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«Теперь мы выяснили, что это досье было действительно фальшивым, проплаченным (бывшим кандидатом в президенты США — ИФ) нечестной Хиллари Клинтон и Национальным комитетом Демократической партии с конкретной целью передачи органам правосудия, из-за чего началась противоречивая и сомнительная “охота на ведьм” со стороны (спецпрокурора — ИФ) Роберта Мюллера», — написал Трамп в твиттере.

Минюст США, ФБР и банда Обамы должны быть привлечены к ответственности… Они избегали говорить о том, что за всем этим стояла команда Х. Клинтон. Они запутали органы правосудия, чтобы получить предлог для слежки за командой Трампа. Слежка была направлена не на (бывшего советника президента — ИФ) Картера Пейджа, а на самого Трампа. Дональд Трамп президент США

По словам президента, «досье создали для того, чтобы прикрыть нарушения, допущенные со стороны ФБР и Минюста США, запутать органы правосудия и сделать легальной возможность действовать против команды Трампа».

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Трамп отметил, что документ использовался сторонниками Клинтон, и назвал его «обманом и ложью».

Исследовательская компания Fusion GPS совместно с бывшим британским разведчиком Кристофером Стилом ранее составила так называемое досье на Трампа. Материалы были опубликованы в начале 2017 года на сайте Buzzfeed. В октябре американская газета The Washington Post опубликовала материал, в котором со ссылкой на источники сообщала, что часть расследования, направленного против Трампа, спонсировали Национальный комитет Демократической партии и предвыборный штаб Клинтон.