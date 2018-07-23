Делегация Французской Республики посетила Самарскую область

Источник: AP 2018

С 19 по 20 июля Самарскую область посетили представители министерства экономического развития РФ во главе с заместителем директора департамента стран Европы, Северной Америки и международных организаций минэкономразвития России Егором Бронниковым, а также делегация Французской Республики во главе с заместителем начальника управления по двусторонним связям и международному развитию предприятий генеральной дирекции казначейства министерства экономики и финансов Франции Жофре Селестином-Урбаном, сообщает региональное правительство.

Центральным мероприятием деловой программы визита стало проведение в Тольятти седьмого заседания рабочей группы по инвестициям и модернизации экономики в рамках Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным и торговым вопросам.

В ходе заседания участники обсудили состояние экономики России и Франции, рассмотрели перспективы инвестиционного сотрудничества, а также актуальные вопросы российско-французского взаимодействия в области малого и среднего предпринимательства, производительности труда, инноваций, цифровизации экономики, энергоэффективности и климата. Отдельное внимание было уделено совместному заявлению по новому российско-французскому партнерству, которое было подписано между министерствами экономик двух стран в ходе визита в Россию президента Франции Эммануэля Макрона.

«Сейчас мы ведем совместную работу с французскими коллегами над дорожной картой по реализации совместного заявления с указанием конкретных проектов по трем приоритетным направлениям: экономические последствия в связи с изменением климата, производительность труда и инновации, новые виды транспорта», — отметил Егор Бронников. Врио вице-губернатора — министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, обращаясь к участникам заседания с приветственным словом, подчеркнул, что инвестиции французских компаний в регионе затрагивают множество сфер, в том числе автомобильную, пищевую, строительную отрасли. При этом указанные компании намечают планы дальнейшего масштабного развития.

В ходе заседания вниманию французской стороны была представлена презентация социально-экономического и инвестиционного потенциала Самарской области.

Стороны отметили устойчивый рост российско-французского товарооборота на протяжении последних трех лет. С января по май текущего года он увеличился на 19,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 7,1 млрд. долларов. При этом российский экспорт вырос на 10,3% до уровня 2,8 млрд. долларов, а импорт увеличился на 25,9% до 4,3 млрд. долларов.

Франция традиционно относится к числу ведущих европейских стран-инвесторов, работающих на российском рынке. По итогам 2017 года она занимает девятое место по объему накопленных в России прямых инвестиций — 15,4 млрд. долларов.

В ходе деловой программы делегация также посетила ряд крупных инвестиционных и производственных площадок региона, в том числе ПАО «АвтоВАЗ» и АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Тольятти».

В пятницу, 20 июля, делегация посетила Центр прорывных исследований «Информации технологии в медицине» и Научно-производственный технопарк Самарского государственного медицинского университета. Разработки учреждений, представленные директором Института инновационного развития СамГМУ, руководителем Центра Александром Колсановым вызвали большой интерес у французской стороны.