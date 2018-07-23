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17:55 (мск), источник: Коммерсантъ

Александр Гусев перераспределил обязанности Максима Увайдова между своими заместителями

На портале правительства Воронежской области был опубликован указ главы региона Александра Гусева от 20 июля, согласно которому вносятся изменения в обязанности заместителей губернатора и вице-премьеров (были утверждены указом губернатора от 26 декабря 2017 года № 600-у, после назначения господина Гусева на пост временно исполняющего обязанности главы субъекта).

Источник: Reuters

В частности, врио вице-губернатора — первого заместителя председателя облправительства Евгений Юрченко получает не только все полномочия занимавшего аналогичную должность и уволенного в начале года Андрея Ревкова (в частности, отвечает за «формирование перспективных направлений социально-экономического развития области.., разработка инвестполитики; повышение эффективности госуправления»; контролирует работу департаментов труда, финансов, экономического развития, управление по госрегулированию тарифов). Кроме того, к ним добавляются полномочия по «управлению и распоряжением госимуществом и земельными ресурсами области; антикризисное управление и банкротство социально значимых предприятий; регулирование рекламной деятельности; реализация госполитики в области лицензирования отдельных видов деятельности и в сфере охраны объектов культурного наследия».

Соответственно, господину Юрченко отныне «функционально подчинены» департаменты имущественных и земельных отношений области, по развитию муниципальных образований, финансов, управление по охране объектов культурного наследия. За эти направления ранее отвечал в статусе вице-премьера облправительства Максим Увайдов, назначенный в начале июля заместителем министра сельского хозяйства РФ.

Также добавилось полномочий и врио заместителя председателя облправительства по АПК Виктору Логвинову. Он теперь вместо господина Увайдова будет ответственным за реализацию госполитики в сфере природных ресурсов и экологии (подразумевает осуществление регионального экологического надзора, контроля за особо охраняемыми природными территориями, регулирование отношений недропользования, обеспечение охраны объектов животного мира), а также станет координировать работу департамента природных ресурсов и управления лесного хозяйства. В период отсутствия Виктора Логвинова его обязанности, согласно указу врио губернатора, возлагаются на вице-премьера Артема Верховцева (раньше его сменщиком также был Максим Увайдов).

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