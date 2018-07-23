Официально: топ-5 самых коррумпированных госструктур Молдовы

Также под колпак антикоррупционного центра попали адвокатские конторы. Всего на горячую линию поступило свыше двух тысяч обращений граждан, из которых 141 был в компетенции НАЦ.

Глава антикоррупционного центра Богдан Зумбряну, подводя промежуточные итоги работы руководимого им ведомства, напомнил о самых громких спецоперациях, которые затронули медицинский и фармацевтический сектор, когда были задержаны порядка 20 человек по делу о сговоре врачей с фармкомпаниями. Также он вспомнил о деле, связанном с легализацией незаконных построек; нарушениях в работе Агентства публичных услуг, когда были выданы незаконным путем свыше 600 водительских удостоверений; обысках в Экономической академии (ASEM), которые были связаны с покупкой дипломов и оценок на экзаменах; а также о деле о транспортной «мафии».