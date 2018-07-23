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19:14 (мск), источник: Zakon.kz

Президенты пяти стран соберутся в начале августа в Актау

В ходе саммита стороны обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря.

Источник: Zakon.kz

2 августа 2018 года в Актау пройдет V Каспийский саммит, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

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В саммите примут участие главы прикаспийских государств — Республики Казахстан, Азербайджанской Республики, Исламской Республики Иран, Российской Федерации и Туркменистана.

Сообщается, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности. Основным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4—5 декабря 2017 года в Москве.

Также в ходе саммита планируется подписание ряда пятисторонних межправительственных документов.

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