Президенты пяти стран соберутся в начале августа в Актау

2 августа 2018 года в Актау пройдет V Каспийский саммит, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Сообщается, что в ходе саммита стороны обсудят вопросы правового статуса Каспийского моря, сотрудничества в сфере экономики, транспорта, экологии, безопасности. Основным итоговым документом саммита должна стать Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, проект которой был согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4—5 декабря 2017 года в Москве.