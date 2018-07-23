Правительство озвучило меры по улучшению качества жизни россиян
В проект «Демография» вошли программы по поддержке семей, содействию занятости женщин, а также укреплению здоровья и созданию условий для активного долголетия старшего поколения.
В проект «Демография» вошли программы по поддержке семей, содействию занятости женщин, а также укреплению здоровья и созданию условий для активного долголетия старшего поколения.
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство разработало национальный проект «Демография» по повышению качества жизни россиян.
Программа включает в себя федеральные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание “яслей” — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», а также «Новая физическая культура населения».
Общий объем финансирования нацпроекта составит более 3,5 триллиона рублей.
Старшее поколение и укрепление здоровья
В рамках государственной программы
Он отметил, что для россиян нужно создать условия, при которых они не просто будут жить дольше, а будут вести активный, полный и достойный образ жизни.
«Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения», — пояснил он.
Так, в проект включили меры по ликвидации очередей в соцучреждения для пожилых людей. Под такими учреждениями понимаются дома престарелых, психоневрологические интернаты и геронтологические центры.
Кроме того, правительство планирует продлить льготы по налогу на прибыль для учреждений соцобслуживания до конца 2020 года. Сейчас налог на прибыль для таких организаций обнулен.
Поддержка семей и содействие занятости
Кроме того, проект «Демография» предполагает дальнейшую поддержку семей, в том числе адресные выплаты, материнский капитал и льготную ипотеку.
Медведев отметил важность того, чтобы российские семьи были больше по своему составу, а также чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией.
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, рассказал, что около 30 тысяч женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, ежегодно будут участвовать в программе по обучению, переобучению и повышению квалификации.
Частью нацпроекта станет содействие занятости и создание дополнительных мест в детских садах, заявил чиновник. Он напомнил, что стоит задача создать более 250 тысяч новых мест в 2021 году.
Также Топилин сообщил, что с 2020 года на переобучение женщин из федерального бюджета планируется выделить порядка 1,5 миллиарда рублей.
Такая мера объясняется необходимостью появления детских садов в регионах, однако «их не построишь везде, где нужна потребность», заявил Топилин.
Нормативные условия для этой программы планируется создать в 2019—2020 годах.