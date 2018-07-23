Правительство озвучило меры по улучшению качества жизни россиян

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Правительство разработало национальный проект «Демография» по повышению качества жизни россиян.

Программа включает в себя федеральные проекты «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Создание “яслей” — содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», а также «Новая физическая культура населения».

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Общий объем финансирования нацпроекта составит более 3,5 триллиона рублей.

Старшее поколение и укрепление здоровья

В рамках государственной программы премьер-министр Дмитрий Медведев призвал формировать условия для активного долголетия.

Он отметил, что для россиян нужно создать условия, при которых они не просто будут жить дольше, а будут вести активный, полный и достойный образ жизни.

«Прежде всего, необходима забота о здоровье людей старшего поколения. Это значит, что всевозможные проблемы со здоровьем надо стремиться выявлять на ранних стадиях, для этого должны быть увеличены масштабы диспансеризации, диспансерного наблюдения», — пояснил он.

Глава правительства также добавил, что в каждом регионе необходимо создать гериатрические центры и сделать систему социального обслуживания и ухода за людьми старшего возраста современной и удобной.

Так, в проект включили меры по ликвидации очередей в соцучреждения для пожилых людей. Под такими учреждениями понимаются дома престарелых, психоневрологические интернаты и геронтологические центры.

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Кроме того, правительство планирует продлить льготы по налогу на прибыль для учреждений соцобслуживания до конца 2020 года. Сейчас налог на прибыль для таких организаций обнулен.

Поддержка семей и содействие занятости

Кроме того, проект «Демография» предполагает дальнейшую поддержку семей, в том числе адресные выплаты, материнский капитал и льготную ипотеку.

Медведев отметил важность того, чтобы российские семьи были больше по своему составу, а также чтобы росла рождаемость, особенно в регионах с непростой демографической ситуацией.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин, в свою очередь, рассказал, что около 30 тысяч женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, ежегодно будут участвовать в программе по обучению, переобучению и повышению квалификации.

Частью нацпроекта станет содействие занятости и создание дополнительных мест в детских садах, заявил чиновник. Он напомнил, что стоит задача создать более 250 тысяч новых мест в 2021 году.

Также Топилин сообщил, что с 2020 года на переобучение женщин из федерального бюджета планируется выделить порядка 1,5 миллиарда рублей.

Кроме того, женщины смогут получать гранты на открытие групп ухода за детьми. По словам министра, деньги будут выделяться на обустройство помещений для того, чтобы оно отвечало стандартам для работы с детьми.

Такая мера объясняется необходимостью появления детских садов в регионах, однако «их не построишь везде, где нужна потребность», заявил Топилин.