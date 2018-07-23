В МИД России политику Кишинева в Приднестровье сочли «деструктивной»

Источник: Noi.md

Об этом российский дипломат заявил в преддверии 26-й годовщины с момента введения миротворцев в приднестровский регион.

По мнению Карасина, российская миротворческая миссия на Днестре показала свою эффективность, так как за 26 лет не произошло ни одного столкновения, сообщает «Коммерсант».

«Эта операция заслуживает того, чтобы быть внесенной в учебники по миротворчеству в качестве успешной. За все время не пострадал ни один миротворец, не произошло ни одного боестолкновения между сторонами конфликта», — сказал Григорий Карасин.

Российский дипломат отметил, что Москва гордится результатами миротворческой миссии. В то же время МИД РФ, по словам Карасина, недоволен позицией Кишинева в отношении российских военных, которые размещены на левом берегу Днестра.

«Констатируем деструктивное поведение в последнее время наших молдавских партнеров в этом вопросе. К глубокому сожалению, в прошлом году было сорвано совместное празднование 25-летия миротворческой миссии на Днестре, в этом мы усматриваем конъюнктурные процессы, которые происходят в современной Молдове. Доказательством этого стала внесенная Кишиневом и принятая 22 июня 2018 года провокационная резолюция ГА ООН “Полный и безусловный вывод иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова”», — заявил Карасин, не став уточнять, что в резолюции ООН речь идет об Оперативной группе российских войск, а не миротворцах.

Ранее Парламентская ассамблея ОБСЕ подтвердила в ходе своей ежегодной сессии в Берлине необходимость полного вывода иностранных вооруженных сил с территории Республики Молдова. Были приняты три поправки, касающиеся Республики Молдова, а именно о мирном урегулировании приднестровского конфликта, о выводе российских войск с территории суверенного государства и о трансформации миротворческой миссии в гражданскую, с международным мандатом.

В то же время, в среду, страны-члены НАТО, участвующие в саммите в Брюсселе, потребовали от Российской Федерации вывода своих вооруженных сил, которые были дислоцированы на территории Республики Молдова, Грузии и Украины без их согласия, в соответствии с международными обязательствами. В уточнении, впервые включенном в итоговую декларацию саммита НАТО, подтверждена поддержка территориальной целостности и суверенитета Украины, Грузии и Республики Молдова в рамках границ, признанных на международном уровне.