Додон о встрече Путина и Трампа: Молдова только выиграет от этого диалога

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 23 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в интервью Sputnik прокомментировал встречу между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, а также рассказал, как эти переговоры могут сказаться на ситуации в регионе и в республике, в частности.

Что значит для Молдовы диалог между Россией и США?

Президент Молдовы уверен, что республика только выиграет от диалога Путина и Трампа.

«Встреча между лидерами двух мировых геополитических сил — Российской Федерации и США — приветствуется. Если диалог между этими большими государствами будет, то у нас, маленьких стран, есть шансы попытаться решить свои внутренние проблемы», — сказал Додон.

По его мнению, в борьбе между «тяжеловесами» чаще всего большие игроки перетягивают маленьких на свою сторону, то есть против геополитического оппонента.

«Так продолжалось на протяжении последних восьми-девяти лет. И особенно последние полтора года, когда правительство в Кишиневе, видя конфликт между Россией и США, часто пыталось встать на сторону Америки. Мы помним, к примеру, ситуацию с российскими дипломатами, которых выслали из республики в связи с вопросом, который касается вообще другого государства. Какое мы к этому имеем отношение? В знак солидарности c тем, что произошло? Но Молдова — нейтральная страна», — добавил президент.

Молдавский лидер считает, что диалог между Москвой и Вашингтоном представляет шанс для Кишинева решить свои проблемы.

«Мы не знаем всех деталей этой встречи. Посмотрим, что произойдет. Были жесткие и не очень заявления как с одной, так и с другой стороны на международном уровне», — подчеркнул Додон.

Как отметил глава государства, тот факт, что эта встреча состоялась, — это надежда на будущее. «Ждем, что он (диалог — ред.) продолжится, и на определенном этапе, почему бы и нет, может появиться обсуждение ситуации в регионе и, в частности, в Республике Молдова», — добавил молдавский лидер.

История успеха России, США и ЕС

Президент Молдовы полагает, что большие державы могут достичь успеха в урегулировании приднестровского вопроса. «На примере этого замороженного конфликта Россия, США и Европейский союз могут продемонстрировать то, что они способны найти общий язык», — заявил президент Молдовы.

По его словам, «если они готовы прийти к общему знаменателю, достичь дипломатического успеха для всех сторон, то это будет решение приднестровского вопроса, исходя из принципа постоянного нейтралитета».