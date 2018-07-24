Израиль отверг предложение РФ о зоне без иранских военных в приграничных районах Сирии

Израиль, отвергнув предложение, продолжил требовать, чтобы у Ирана вообще не было военного присутствия на сирийской территории, отмечает газета.
Помимо этого, как пишет издание, Израиль настаивает на том, что в Сирии не должно быть ракет большой дальности, а также — на закрытии в стране всех объектов, на которых производятся ракеты.
В понедельник прошла встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и главой МИД России Сергеем Лавровым с участием начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
В МИД РФ сообщили, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты ближневосточной повестки дня, особое внимание было уделено Сирии.
«Подробно рассмотрены задачи завершения антитеррористической операции на юге Сирии и обеспечения безопасности вдоль границ Израиля, включая выполнение Соглашения о разъединении сил 1974 года», — отмечает МИД РФ.
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