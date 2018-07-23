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23 июля, источник: Lenta.Ru

Путина попросили вмешаться еще в одну войну

Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди Аль-Машат направил телеграмму президенту России Владимиру Путину с просьбой содействовать прекращению гражданской войны на территории страны. Об этом сообщает йеменское информационное агентство SABA.

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В сообщении, распространенным агентством в четверг, 19 июля, Аль-Машат попросил Россию использовать свое международное влияние для прекращения агрессии и снятия блокады (имеется в виду воздушная и морская блокада Йемена, введенная коалицией суннитских государств — прим. «Ленты.ру»). Он также призвал Путина обеспечить безопасность и стабильность в стране.

В понедельник, 23 июля, стало известно, что йеменские повстанцы-хуситы направили письмо властям Франции с просьбой вмешаться в войну. Они призвали президента Франции Эммануэля Макрона сыграть «важную, заметную политическую роль в установлении мира».

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Хуситы, воюющие с коалицией суннитских государств, в основном монархий Персидского залива, несмотря на долгие успехи оказались на грани поражения после начала 13 июня операции «Золотая победа» международной исламской коалицией. Тогда был захвачен стратегически важный портовый город Ходейд на Красном море, удерживаемый хуситским движением «Ансар Аллах».

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

В 2015 году российские воздушно-космические силы начали принимать участие в военной кампании в Сирии. С просьбой об оказании военной помощи к Москве обратился сирийский лидер Башар Асад.

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