Путина попросили вмешаться еще в одну войну
Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди
Председатель Верховного политического совета хуситов, шиитских повстанцев в Йемене, Махди
В сообщении, распространенным агентством в четверг, 19 июля,
В понедельник, 23 июля, стало известно, что йеменские
Хуситы, воюющие с коалицией суннитских государств, в основном монархий Персидского залива, несмотря на долгие успехи оказались на грани поражения после начала 13 июня операции «Золотая победа» международной исламской коалицией. Тогда был захвачен стратегически важный портовый город Ходейд на Красном море, удерживаемый хуситским движением «Ансар Аллах».
Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — это боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.
В 2015 году российские
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