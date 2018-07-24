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01:29 (мск), источник: РИА Новости

Ряд бизнесменов из «списка Титова» получили возможность вернуться в Россию

МОСКВА — РИА Новости. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов получил официальные ответы на свои обращения по поводу бизнесменов из «лондонского списка», сообщает RT со ссылкой на пресс-службу бизнес-омбудсмена

Источник: РИА Новости

В документе за подписью заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня сообщается о возможности отмены международного розыска и ведения расследований без применения лишения свободы в отношении Леонида Кураева, Сергея Капчука, Михаила Шаманова и Дмитрия Панькова.

Также Генпрокуратура сообщила о пересмотре дел четырех других бизнесменов: Алексея Кузнецова, Юрия Погибы, Анатолия Локтионова и Евгения Петрова. В случае их добровольной явки к следователю применениек ним ареста законом не предусматривается, отметили в ведомстве.

«Я сорвусь первым самолетом, но пока еще есть препятствия, к сожалению. Я как был подозреваемым, так и остался, изменили только меру пресечения», — сказал RT один из фигурантов списка Михаил Шаманов.

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Бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов, комментируя RT решение Генпрокуратуры, отметил, что никогда не настаивал на отмене уголовного дела, а лишь на его расследовании. По его словам, в дальнейшем он намерен развивать свой бизнес в России.

В феврале бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил имена 16 предпринимателей, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, список поступил в Кремль, он будет прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами.

Список Титова: кто хотел бы вернуться в Россию
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