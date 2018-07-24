Легковые автомобили граждан поставят на воинский учет

В Минобороны «Известиям» рассказали, что ведомство разработало проект «О внесении изменений в приказ министра обороны РФ от 14 марта 2014 года № 151» (документ имеется в распоряжении «Известий»). Новый документ вносит поправки в перечень транспортных средств, подлежащих учету в мирное время в военных комиссариатах. В проекте сказано, что в список будут включены автомобили категории технического регламента Таможенного союза «М1». В нее входят все легковые машины, которые используются для перевозки пассажиров и имеют, помимо водительского, не более восьми мест для сидения.

Сейчас проект приказа проходит процедуру межведомственных согласований и антикоррупционную экспертизу. Документ еще может быть серьезно переработан, в него могут внести существенные изменения.

Мобилизация личного автотранспорта может начаться только в случае объявления в стране военного положения. Оно вводится только в случае внешней агрессии или угрозы нападения иностранного государства.

Как указывается в документе, техника поступит на вооружение вновь формируемых на военное время соединений и воинских частей. Предпочтение при мобилизации будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В первую очередь — автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 («Патриот»).

Мобилизованная техника не будет направляться в район боевых действий. В проекте приказа также не идет речи об изъятии автомобилей у собственников. На гражданских машинах военнослужащие смогут передвигаться только до тех пор, пока в часть со складов резерва не прибудут штатные машины. Сразу после этого автомобили вернут владельцам, а собственникам выплатят компенсацию, которая рассчитывается, исходя из времени эксплуатации военными и полученных повреждений.

В мирное время техника, подлежащая мобилизации, будет находиться на строгом учете. В военкомате на каждый автомобиль заведут карточку технического состояния. В ней укажут, есть ли возможность эксплуатации транспортного средства без предварительного ремонта, каковы последние данные техосмотра и отметят наличие полиса ОСАГО.

В проекте приказа также говорится, что на воинский учет теперь будут ставить мобильные компрессорные и электрические станции, а также агрегаты электропитания. Они понадобятся армии для организации базовых полевых лагерей и электропитания систем вооружения.

Кроме того, Минобороны собирается усилить контроль за учетом автотранспорта. Информацию о легковушках и спецтехнике, находящихся в собственности юридических лиц, в военкоматы будут передавать не только территориальные органы и подразделения ГИБДД, Гостехнадзора и Росстата, но и Федеральной налоговой службой (ФНС), рассчитывают в военном ведомстве.

В Федеральной налоговой службе «Известиям» заявили, что «вопрос не относится к компетенции ФНС России».

В пояснительной записке к документу особо отмечается, что увеличение количества источников данных об автотехнике позволит повысить «достоверность предоставленной информации».

— У каждой российской воинской части есть утвержденная организационно-штатная структура, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Помимо численности личного состава, его вооружения, средств связи, в этих документах указывается и автомобильная техника. Если штатной техники нет в наличии, ее должны заменить другие образцы со схожими тактико-техническими данными. К примеру, по штату должен быть УАЗ-469. Если машины этого типа нет на военных складах, то ее заменяет военная «Нива». И только если не будет «Нивы», ее место займет мобилизованная гражданская машина.

Иностранные внедорожники с колесной формулой «4Х4» мобилизуют в крайнем случае. В число таких машин, кстати, попадают люксовые джипы. Например, Toyota Prado или VW Touareg.

— Вооруженным силам в первую очередь потребуются полноприводные внедорожники, — рассказал «Известиям» учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. — Желательно отечественные, так как они знакомы личному составу. Обычные легковые машины мало пригодны для использования в военно-полевых условиях. До них дело не дойдет.

Владельцам обычных легковых автомобилей не стоит волноваться, согласен первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

— Нововведения никак не отразятся на мирной жизни автовладельцев, — пояснил «Известиям» Вячеслав Лысаков. — А в случае войны это будет тем более неактуально.

Как признался депутат, ему сложно представить, что легковой седан Lexus или Mercedes потребуется для военных целей.