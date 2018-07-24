Легковые автомобили россиян поставят на военный учет

Согласно документу, автомобили могут временно мобилизоваться для нужд армии, пока со складов резервов не поступят новые автомобили.

Предпочтение военные будут отдавать семейству отечественных внедорожников, но если их не будет хватать, то в дело пойдут и зарубежные, даже такие люксовые, как Toyota Prado или VW Touareg.