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03:16 (мск), источник: ДЕЙТА

Новейший корвет ТОФ защитил границы Приморья от врага

Корабли ТОФ провели в Японском море атаку подводной лодки условного противника, собщили DEITA. RU в ТОФ.

Корвет «Совершенный» и эскадренный миноносец «Быстрый» провели в Японском море учение по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника с выполнением практической торпедной стрельбы.

Оба корабля в рамках сдачи курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению), действуя в соседних полигонах боевой подготовки, отработали поиск, слежение и уничтожение подводной лодки условного противника. При осуществлении поиска «неприятельской» субмарины, роль которой выполняла одна из дизельных подводных лодок флота, были задействованы палубные вертолёты Ка-27ПЛ.

Корвет «Совершенный» после выполнения экипажем комплекса мероприятий по поиску, классификации и слежению за подводной лодкой применил для ее условного уничтожения современный малогабаритный противолодочный комплекс «Пакет».

В свою очередь эсминец «Быстрый» для уничтожения «противника» произвел залп противолодочными реактивными глубинными бомбами.

Миъаил Грач.

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