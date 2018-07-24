Белый дом сообщил о единственной договоренности на встрече Трампа с Путиным

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Со стороны США за эти контакты отвечает советник президента по нацбезопасности Джон Болтон. «Могу вам сказать, что посол Болтон планирует провести встречу — последующую встречу со своим коллегой из России в следующем месяце, помимо встреч с другими европейскими союзниками для дальнейшего обсуждения», — уточнила Сандерс. О каком именно коллеге из России идет речь, она не пояснила.

Ранее Трамп попросил Болтона пригласить российского президента посетить Вашингтон этой осенью. Это приглашение уже передано, вопрос обсуждается, сообщала Сандерс.