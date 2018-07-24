Недоступен для проживания: миллионы от Трутнева не помогут заселить Дальний Восток

Источник: ДЕЙТА

Согласно данным Росстата, на 1 января 2018 года в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) проживали 6,165 млн человек, что на 18 тысяч меньше, чем на 1 января 2017 года. Десять лет назад, на 1 января 2007 года, в округе проживали 6,509 млн человек. Если в 2017 году в ДФО с регистрационного учета снялись более 12 тысяч человек, то в 2018 году население региона сократится на 30 тысяч человек, прогнозируют статистики. Статистика лишь констатирует безрадостную картину — дальневосточные гектары, как бесплатные, так и не очень, продолжают стремительно пустеть. За последние 20 лет дальневосточные регионы покинули почти два миллиона человек — порядка 20% коренного населения. Причина — «неразвитость социальной, жилищно-коммунальной и транспортной инфраструктуры, низкий уровень доходов в большинстве отраслей экономики, высокая зависимость от поставок продовольствия — все это способствует миграции населения в другие регионы в поисках лучшей жизни», — слова не какого-нибудь «заштатного оппозиционера», а государственного чиновника первого эшелона, секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Вот и главный по развитию ДВ региона Юрий Трутнев признает — отток коренного населения все еще превышает приток жителей из других регионов страны. А значит, необходимо завлечь потенциальных переселенцев тем же, чем и инвесторов — перспективами и деньгами. Дабы развернуть уезжающих, а заодно затянуть на дальневосточные просторы жителей других городов и весей нашей необъятной родины, власть посулила им по длинному рублю. Например, обещано платить по 150 тысяч при рождении первого ребенка, а также увеличить «подъемные» для переезжающих на Дальний Восток до 1 млн рублей (на каждого члена семьи). Всего же из федерального бюджета на дальневосточные программы будет дополнительно выделено 30 млрд. рублей. Все это должно послужить исполнению главной задачи, которая, по словам Трутнева, состоит в том, чтобы достичь уровня жизни по всем показателям к 2024 году выше среднероссийского.

Пока приходится ждать, доходы населения Дальнего Востока продолжают оставаться достаточно низкими, согласно последним опубликованным данным Росстата, ДВ держится в числе худших округов по данному показателю. «На Дальнем Востоке растут прибыли, идут инвестиции, а доходы населения падают» — так описывала сложившуюся тенденцию в 2017 году вице-премьер Ольга Голодец. Как выясняется, сегодня более всего ДВ нуждается лишь в одной инвестиции — человеческой. За что, как уже было сказано, пообещали даже хорошо приплатить. Только поможет ли это притянуть новых дальневосточников?

«Нет, не поможет», — уверена хабаровский журналист Ольга Демиденко, — «Платить предполагается высококвалифицированным специалистам. Во-первых, их не так много едет. Во-вторых, контракт, минимальный, на два года. Получил миллион, да и то — не на руки, а по согласованию с работодателем, отработал два года и уехал. А через полгода приехал в другую точку ДВ».

В пример она приводит поселок Заветы Ильича в Хабаровском крае:

«Построили шикарную поликлинику, оснастили современным оборудованием. А она пустая стоит, при том, что платят врачам, переезжающим туда, все тот же миллион подъемных. Приехала молодая женщина врач, походила по “убитому” поселку, посмотрела и уехала, сказав на прощание: “Извините, лучше вообще сидеть без работы, чем жить здесь. Потому, что никакой миллион не окупить загубленного детства моих детей, моей пропавшей в этой дыре молодости”. Вот и все».

Между тем, вице-премьер Трутнев и прочие московские «развиватели» Дальнего Востока, по ее словам, игнорируют опыт СССР — когда на Дальний Восток ехали за высокими заработками.

«Люди, которые живут и работает в условиях Крайнего Севера, Дальнего Востока должны зарабатывать МНОГО. Это в интересах государства. Есть и пример — Аляска, где каждый житель получает 1 тысячу долларов в месяц просто за то, что живет в этом суровом крае. Это при том, что Аляска по качеству жизни, конечно, не российский Дальний Восток».

Дальневосточники сами сегодня говорят о том, что перестали чувствовать себя частью России, обращает внимание Демиденко:

«Отсюда, возникает еще одна проблема — транспортная недоступность. Потому что съездить сегодня в Китай, Таиланд, Вьетнам жителю дальневосточного региона и дешевле, и проще, чем слетать в Москву, Крым или Сочи».

При этом, ключевым тормозом в развитии Дальнего Востока, по ее словам, является крайне низкое качество дальневосточной жизни:

«Господин Трутнев почему-то считает, что в ДФО нужно развивать только города. Может быть, он не в курсе, что ДФО состоит не только из столиц регионов, я не знаю. Но дальневосточная провинция попросту вымирает. Люди вообще с ДВ бегут как из зоны боевых действий» — говорит Демиденко.

Только за 2017 год чистый миграционный убыток, по данным Росстата, составил 17,4 тыс. человек — разница между приехавшими на ДВ и уехавшими. Но Росстат не считает тех, кто уже уехал, но, не имея жилья на новом месте, продолжает быть прописанным в ДФО, а это преимущественно молодежь.

«А таких — сотни тысяч. И они уже не вернутся. Только за 4 месяца 2018 года отрицательное миграционное сальдо ДФО, по данным Росстата, составило 20 тыс. Если так пойдет, к концу декабря это будет 80 тыс. Смертность в ДФО значительно превышает рождаемость. Все показатели ниже среднероссийских. Дальневосточные ученые убеждают федералов годами: улучшать жизнь, задерживать в ДФО надо местных! Но федералы не слышат и с упорством, достойным лучшего применения, продолжают накачивать ДВ мигрантами из стран Центральной Азии. Замена получается неравноценная — уезжают молодые, грамотные, трудоспособные, а приезжают неграмотные, с низкой, чуждой нам культурой», — убеждена Ольга Демиденко. «Нашей стране необходимо доосвоить Дальний Восток, и показателем результативности этого процесса служит плотность экономической деятельности. Поэтому в первую очередь стоит закреплять имеющееся здесь население, помогать ему», — соглашается эксперт Владивостокского кластера информационно- коммуникационных технологий Сергей Павленко.

По словам Павленко, дополнительные выплаты в связи с рождением детей, на приобретение жилья, и на создание своего дела заменяют ранее действовавшие надбавки и коэффициенты, и должны быть еще более масштабными:

«Привлекать новых жителей нужно комплексно, отчетливо представляя их занятость, качество их жизни, и качество социальной среды и сервиса. Даже объединив ресурсы-подъемные нескольких семей, трудно ожидать улучшения ситуации с доступностью рабочих мест, мест в детских садах, школах, больницах. Люди должны знать, что государство вкладывает средства в доосвоение региона, в улучшение инфраструктуры и социальной (в первую очередь городской) среды». Люди постоянно меняют свои требования к среде проживания. Например, в последние годы закрепилось желание пользоваться современной транспортной мобильностью. Поэтому нужно постоянно вести изучение предпочтений жителей региона и в целом граждан страны (особенно высококвалифицированных), для чего загружать исследовательской работой существующие социально-гуманитарные центры, и создавать новые, — уверен Сергей Павленко.

Методы в деле заселения Дальнего Востока людьми могут быть разными, в том числе и прямой подкуп, Главное, чтобы они не несли односторонний характер. Невозможно завлечь гостя в ресторан, предложив ему лишь приятную и уютную обстановку. Без хорошей и вкусной кухни — он просто уйдет и больше не вернется. Да еще и друзьям расскажет, что туда ходить не надо. Так же и с переселением на Дальний Восток — никто не поедет на «край света», в котором нет дорог, пусть даже ему и подарят там автомобиль. Никто не начнем новую жизнь там, где нет работы и перспектив для роста. Никто не будет рожать детей в нестабильном и депрессивном месте, пусть и получив за это очередной материнский капитал. И никто не устремится туда, откуда бегут другие. Известно же, что человек ищет там, где лучше, и то что на ДВ сегодня не задерживаются свои — лучшее подтверждение того, что пока это не та территория, на которой «лучше». Но до тех пор, пока структуры, отвечающие за развитие ДФО, не будут расквартированы в ДФО, а не в Москве, пока там не появится грамотных управленцев, ничего не будет, уверена хабаровский журналист Демиденко, обращая внимание, что «пока от развития ДФО растет только личное благосостояние ответственного за его развитие полпреда Юрия Трутнева, чей официальный годовой доход за последний год достиг отметки в 377 миллионов рублей».