Азаров поручил чиновникам разобраться с проблемами на Московском шоссе и набережной у Ладьи
Оба объекта не выдержали испытание дождем.
Оба объекта не выдержали испытание дождем.
В понедельник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств. В числе прочих вопросов обсуждались и недавно выявленные проблемы на Московском шоссе и четвертой очереди набережной реки Волги.
Эти не так давно отремонтированные объекты не прошли проверку ливнями. На набережной
— По Московскому шоссе дождь показал проблему. Акт составлен. До конца недели все должно быть предъявлено подрядчику! — подчеркнул глава региона.
Проследит за устранением дефектов мэр Самары Елена Лапушкина. Также она должна будет проконтролировать ход выполнения работ на четвертой очереди набережной.