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10:15 (мск), источник: Комсомольская правда

Азаров поручил чиновникам разобраться с проблемами на Московском шоссе и набережной у Ладьи

Оба объекта не выдержали испытание дождем.

Источник: РИА "Новости"

В понедельник, 23 июля, врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с руководителями министерств и ведомств. В числе прочих вопросов обсуждались и недавно выявленные проблемы на Московском шоссе и четвертой очереди набережной реки Волги.

Эти не так давно отремонтированные объекты не прошли проверку ливнями. На набережной из-за дождя грунт со склонов смывает на тротуары, а на Московском шоссе в районе Ботанического сада вода разрушила откосы. К слову, по мнению экспертов, размытый откос может стать причиной того, что край дороги может не выдержать.

— По Московскому шоссе дождь показал проблему. Акт составлен. До конца недели все должно быть предъявлено подрядчику! — подчеркнул глава региона.

Проследит за устранением дефектов мэр Самары Елена Лапушкина. Также она должна будет проконтролировать ход выполнения работ на четвертой очереди набережной.

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