«Единая Россия» предложила ввести ответственность для физлиц-иноагентов

Он выступал по ситуации с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в США.

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«В России предусмотрено только административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах, кроме того, таковыми могут быть признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако коллеги, все в наших руках, мы все это можем изменить», — сказал господин Боярский (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, россиянку Марию Бутину в США обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянка утверждает, что невиновна, власти России считают обвинения в ее адрес надуманными.