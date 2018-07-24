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13:16 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

«Единая Россия» предложила ввести ответственность для физлиц-иноагентов

Депутат «Единой России» Сергей Боярский, выступая на заседании Госдумы, предложил ввести ответственность для физлиц как иностранных агентов.

Он выступал по ситуации с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в США.

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«В России предусмотрено только административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах, кроме того, таковыми могут быть признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако коллеги, все в наших руках, мы все это можем изменить», — сказал господин Боярский (цитата по «Интерфаксу»).

Напомним, россиянку Марию Бутину в США обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянка утверждает, что невиновна, власти России считают обвинения в ее адрес надуманными.

В декабре 2017 года депутаты Госдумы Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, по которому иноагентами могут считаться физические лица, получающие деньги от из-за рубежа и распространяющих их информацию.

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