«Единая Россия» предложила ввести ответственность для физлиц-иноагентов
Депутат «Единой России» Сергей Боярский, выступая на заседании Госдумы, предложил ввести ответственность для физлиц как иностранных агентов.
Депутат «Единой России» Сергей Боярский, выступая на заседании Госдумы, предложил ввести ответственность для физлиц как иностранных агентов.
Он выступал по ситуации с россиянкой Марией Бутиной, задержанной в США.
«В России предусмотрено только административное наказание за нарушение закона об иностранных агентах, кроме того, таковыми могут быть признаны лишь юридические лица, но не физические. Однако коллеги, все в наших руках, мы все это можем изменить», — сказал господин Боярский (цитата по «Интерфаксу»).
Напомним, россиянку Марию Бутину в США обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также непосредственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений ей грозит до 15 лет тюрьмы. Россиянка утверждает, что невиновна, власти России считают обвинения в ее адрес надуманными.
В декабре 2017 года депутаты Госдумы Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова внесли в Госдуму законопроект, по которому иноагентами могут считаться физические лица, получающие деньги от