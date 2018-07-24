Выборы в думу Екатеринбурга обойдутся в 125 миллионов рублей

Как рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Илья Захаров, всего на организацию выборов выделено 130 млн руб., но эта сумма планировалась ещё до того, как в уральской столице отменили прямые выборы мэра, поэтому часть средств должна была пойти и на выборы главы.

Сейчас власти придержали сумму в 5 млн руб. Однако это не значит, что на выборы мэра потратили бы такую сумму. Так как планировалось, что по одномандатным округам будет больше выборов, а это дороже, то было принято такое решение. А вообще, по мнению Захарова, эта сумма должна быть поделена на два.