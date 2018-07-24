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14:37 (мск), источник: Nakanune.ru

Выборы в думу Екатеринбурга обойдутся в 125 миллионов рублей

На выборы в городскую думу Екатеринбурга планируют потратить 125 млн руб., передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал журналистам председатель избирательной комиссии Илья Захаров, всего на организацию выборов выделено 130 млн руб., но эта сумма планировалась ещё до того, как в уральской столице отменили прямые выборы мэра, поэтому часть средств должна была пойти и на выборы главы.

Сейчас власти придержали сумму в 5 млн руб. Однако это не значит, что на выборы мэра потратили бы такую сумму. Так как планировалось, что по одномандатным округам будет больше выборов, а это дороже, то было принято такое решение. А вообще, по мнению Захарова, эта сумма должна быть поделена на два.

Напомним, что время приема документов на выборы в гордуму истекло в пятницу, 20 июля. С 11 августа будет возможна агитация в СМИ. А сами выборы пройдут в уральской столице 9 сентября.

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