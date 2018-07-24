Несколько чиновников от здравоохранения Башкирии уволены за грубые нарушения при закупках лекарств для льготников — прокуратура

Источник: РИА "Новости"

Сотрудники УМТО, отвечающее по закону за проведение торгов на закупку лекарств общей стоимостью до 0,5 млн рублей, «существенно проволокитило их организацию». В итоге, несмотря на открытие лимитов на приобретение медикаментов в начале 2017 года по региональной льготе, торги состоялись лишь в марте 2018 года.

Для покупки лекарств на сумму свыше 0,5 млн рублей учреждение должно направлять заявки-заказы в Минэкономразвития региона, но чиновники в 2017—2018 годах допускали грубые ошибки при их составлении, из-за которых Минздрав вынужден был неоднократно возвращать документы на доработку.

В результате, несмотря на дефицит лекарств на складах, по состоянию на март 2018 года было закуплено лишь 127 позиций медикаментов из необходимых 1,7 тыс. позиций.

«Из-за затягивания закупок, срыва сроков реализации госпрограмм, граждане, нуждающиеся в льготных жизненно важных медикаментах, не получали их на протяжении нескольких месяцев и вынуждены были приобретать за свой счёт», -говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство, в целях уклонения от конкурсных процедур, искусственно раздробило госконтракты на поставку лекарств общей стоимостью свыше 49 млн рублей. В результате договоры с поставщиками заключались в упрощенном порядке.

Кроме того в 2018 году при приобретении препарата «Инсулин гларгин» управление неверно рассчитало его стоимость, незаконно применив оптовую надбавку и завысив цену на 2,7 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

По данным фактам в отношении бывшего руководителя учреждения возбуждены административные дела по двум статьям КоАП РФ, предусматривающим наказание за несоблюдение требований закона при принятии решения о способе и об условиях определения поставщика, нарушение порядка осуществления закупок товаров. По результатам их рассмотрения чиновник оштрафован на 46 тыс. рублей.

В целях устранения выявленных нарушений в адрес премьер-министра Башкирии прокуратура внесла представление. По результатам его рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, руководитель управления и еще три чиновника уволены.

В настоящее время власти РБ рассматривают вопрос об увеличении финансирования из республиканского бюджета на оказание амбулаторно-поликлинической помощи, в том числе, для страдающих редкими заболеваниями.