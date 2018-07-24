Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ахеджакова из Крыма сделала заявление о новой позиции по РФ
Одного фото мало: важное решение суда о штрафах с камер
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
За что бьют в Турции российских туристов
Что делать, если тебя преследует призрак прошлых отношений
Заслужили: для журналистов установили новое звание и знак Владимир Путин своим указом установил звание «Почетный журналист Российской Федерации»
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
В Москве придумали, как наказать Мару Багдасарян
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Оружие «Судного дня» уничтожило советский авианосец - СМИ
ВСУ атакует Донбасс тяжелой артиллерией - ЛНР
Авто на военном учете: какие машины могут заинтересовать военных
Суд вынес важное решение о штрафах с камер
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
От Акинфеева до Дзюбы: где живут российские футболисты (фото)
Курортник снял жилье и попал в цыганский лагерь
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
16:35 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Евгений Куйвашев показал новому полпреду Верхнюю Пышму

Представитель президента Николай Цуканов посетил развивающиеся предприятия «медной столицы».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев показал новому полпреду УрФО Николаю Цуканову Верхнюю Пышму. Представитель президента прогулялся по развивающимся предприятиям «медной столицы» Среднего Урала, об этом сообщает во вторник, 24 июля, «АиФ-Урал».

Читайте также
Выборы в думу Екатеринбурга обойдутся в 125 миллионов рублей

Рабочая поездка в Верхнюю Пышму состоялась сегодня, 24 июля. Глава региона представил полпреду медную столицу как передовой и активно развивающийся город. «Муниципалитет на протяжении многих лет активно развивается во многом благодаря эффективному взаимодействию власти и бизнеса. Реализация даже самых смелых проектов здесь становится возможной еще и благодаря тому, что у Верхней Пышмы есть понятная стратегия социально-экономического развития и комплексный план развития, по которому мы поэтапно движемся», — отметил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев, Николай Цуканов и гендиректор УГМК-Холдинга Андрей Козицын посетили производственную площадку головного предприятия холдинга — завода «Уралэлектромедь». Гостям показали медеплавильный цех и цех электролиза меди, вторая очередь которого открылась только в июне.

Кроме того, высокопоставленные гости прогулялись по тепличному комбинату предприятия «УГМК-Агро», который расположен в поселке Садовый. Здесь круглый год выращивают огурцы, томаты и зелень, используя технологию «Ultra Clima», с помощью которой в теплицах поддерживается идеальный для выращивания овощей микроклимат и экономится энергия. Также Николай Цуканов смог посетить козью ферму. Там содержатся породистые альпийские козы, привезенные из Франции. В животноводческом комплексе используются конвейерные кормовые ленты, автоматические поилки с подогретой водой и единственная в России доильная карусель, которая одновременно может обслуживать до 60 животных. Все технологии помогают получать сырье, необходимое для производства сыров с белой плесенью «Coeur du nord».

Напомним, о назначении Николая Цуканова полномочным представителем президента в УрФО стало известно в конце июня. В интервью журналистам политик сообщил, что уже наметил вектор развития. Так, он планирует «перезагрузить» работу местного самоуправления в регионе.

Все новости региона
Дикие лоси поселились в центре Ханты-Мансийска. Почему животные вышли к людям?
Госдума приняла закон о повышении НДС
Скончался советник президента РФ Вениамин Яковлев
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Ветеринары рассказали, как рассчитать возраст собак и кошек
В Китае на небоскребе появился 108-метровый водопад (видео)
«Полет» десятков тысяч сардин сняли на видео
Израильская армия сбила сирийский самолет
Спорт
Главный скаут МЮ собрался в «Зенит». Он дико крутой Оформлял трансферы Погба, Дибалы и Мораты, а теперь едет в Петербург
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Мужчина помылся в ванне на дороге: ГИБДД не оценила (видео) Житель Тюмени решил прокатиться по городу в ванне на колесах, прикрепленной к автомобилю. В полиции шутку не оценили и выписали штраф
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Российский город лишился своего символа из-за тополиного пуха
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь