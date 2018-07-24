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18:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Глеб Никитин создал совет по земельным и имущественным отношениям

В Нижегородской области по поручению врио губернатора Глеба Никитина создан совет по земельным и имущественным отношениям.

Источник: Reuters

Этот совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках государственно-частного партнерства с использованием госимущества. Вопросы исполнения решений ранее действовавшего инвестиционного совета также войдут в компетенцию данного органа.

— Хотелось бы особенно отметить, что данный совет займется объектами культурного наследия: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия ОКН у нерадивых. Основной принцип работы в этом направлении — сохранение исторического облика региона, — подчеркнул глава региона.

Возглавлять новоиспеченного совета назначили министра имущественных и земельных отношений Сергея Баринова. Он отметил, что совет будет решать вопросы предоставления участков для строительства в максимально сжатые сроки.

— Деятельность Совета сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства, — добавил министр.

Всего во вновь созданный орган вошли 30 человек.

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