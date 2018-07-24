Глеб Никитин создал совет по земельным и имущественным отношениям
В Нижегородской области по поручению врио губернатора Глеба Никитина создан совет по земельным и имущественным отношениям.
В Нижегородской области по поручению врио губернатора Глеба Никитина создан совет по земельным и имущественным отношениям.
Этот совет будет рассматривать вопросы предоставления участков для строительства, заключения концессионных соглашений и соглашений в рамках
— Хотелось бы особенно отметить, что данный совет займется объектами культурного наследия: вопросами возможности финансовой поддержки добросовестных собственников или, напротив, изъятия ОКН у нерадивых. Основной принцип работы в этом направлении — сохранение исторического облика региона, — подчеркнул глава региона.
Возглавлять новоиспеченного совета назначили министра имущественных и земельных отношений Сергея Баринова. Он отметил, что совет будет решать вопросы предоставления участков для строительства в максимально сжатые сроки.
— Деятельность Совета сконцентрируется на более детальном подходе к проектам, исключающим возможность резервирования земельных участков без цели строительства, — добавил министр.
Всего во вновь созданный орган вошли 30 человек.