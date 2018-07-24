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18:42 (мск), источник: Ведомости

Устроивший стрельбу в отеле Умар Джабраилов исключен из «Единой России»

Бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов, год назад устроивший стрельбу в номере отеля Four Seasons возле Красной площади, исключен из партии «Единая Россия». Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на адвоката Джабраилова Зиму Бочалову.

Источник: РИА "Новости"

«Решение, принятое Советом регионального отделения партии “Единая Россия” по ЦАО, об исключении Умара Алиевича Джабраилова из партии считаю преждевременным, ошибочным и нелегитимным. Джабраилов — бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», — сказала она. В отделении партии «Единой России» по ЦАО подтвердили информацию об исключении Джабраилова.

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После возбуждения уголовного дела в отношении экс-сенатора его членство в партии приостанавливалось, однако он подавал заявление о возобновлении членства.

В августе 2017 г. Джабраилова задержали после устроенной им стрельбы в отеле: несколько пуль из наградного пистолета Ярыгина попали в потолок. Прибывшие в отель полицейские обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. В октябре Джабраилов был оштрафован на 4000 руб. за употребление наркотиков, а в ноябре прошлого года суд признал Джабраилова виновным в хулиганстве и назначил штраф в 500 000 руб. В этом году ему вернули и пистолет, и разрешение на ношение оружия.

Свои действия Джабраилов объяснял «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.

Джабраилов в 2004—2009 гг. был сенатором от Чечни, в 2009—2013 гг. работал советником помощника президента. В 2000 г. участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов. С 2015 г. возглавляет ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти». В 1990-е гг. Джабраилов занимался бизнесом: основал управляющую сетью АЗС компанию «Данако», владел гостиницами «Radisson Cлаванская» и «Россия», торговыми центрами «Смоленский пассаж» и «Охотный Ряд». Остается совладельцем «Аванти стройгрупп» и «МС Регион».

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