Устроивший стрельбу в отеле Умар Джабраилов исключен из «Единой России»

Источник: РИА "Новости"

«Решение, принятое Советом регионального отделения партии “Единая Россия” по ЦАО, об исключении Умара Алиевича Джабраилова из партии считаю преждевременным, ошибочным и нелегитимным. Джабраилов — бизнесмен, общественный деятель, меценат, патриот, очень много сделал для страны и для партии в целом», — сказала она. В отделении партии «Единой России» по ЦАО подтвердили информацию об исключении Джабраилова.

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После возбуждения уголовного дела в отношении экс-сенатора его членство в партии приостанавливалось, однако он подавал заявление о возобновлении членства.

В августе 2017 г. Джабраилова задержали после устроенной им стрельбы в отеле: несколько пуль из наградного пистолета Ярыгина попали в потолок. Прибывшие в отель полицейские обнаружили в номере бутылки и неизвестный белый порошок. В октябре Джабраилов был оштрафован на 4000 руб. за употребление наркотиков, а в ноябре прошлого года суд признал Джабраилова виновным в хулиганстве и назначил штраф в 500 000 руб. В этом году ему вернули и пистолет, и разрешение на ношение оружия.

Свои действия Джабраилов объяснял «состоянием аффекта из-за провокаций» со стороны сотрудников отеля.