Госдума разрешает регистрировать машины у дилеров

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Госдума приняла во втором чтении законопроект о «регистрации транспортных средств», вводящий возможность оформления новых машин без посещения ГИБДД — непосредственно у дилеров. Сейчас ГИБДД проводит до 2,5 млн таких регистраций ежегодно. После принятия закона инспекторы будут присваивать автомобилям лишь сочетания букв и цифр, а изготовление металлических номерных табличек передадут частникам. При этом из документа исчезла норма об аукционах по покупке «красивых» номеров, хотя ранее поручение разработать такой порядок давал Владимир Путин.

Проект закона «О государственной регистрации транспортных средств» был внесен в Госдуму еще в 2011 году бывшим сенатором от Карелии Владимиром Федоровым (экс-глава ГАИ России): его приняли в 2013 году, и с тех пор документ дорабатывался. Как уже сообщал «Ъ», дошедшие до второго чтения поправки значительно отличаются от первоначального варианта (см. «Ъ» от 11 июля). Так, основным нововведением стал порядок оформления новых машин у официальных дилеров: покупатели смогут регистрировать автомобили непосредственно у продавцов без поездок в ГИБДД. Для этого у дилера должен быть договор с производителем машин или его представителем, а также помещение и штат «квалифицированных сотрудников». Выполнившие условия компании получат статус «специализированной организации», ее сотрудники смогут передавать регистрационные данные автомобилей в ГИБДД, изготавливать номера и после одобрения заявок инспекторами передавать комплект документов вместе с ключами покупателям. Услуга подразумевается платной, предельные расценки на нее предстоит установить Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Законопроект принят Госдумой во втором чтении единогласно.

В законопроекте также оговаривается, что изготовлением номеров займутся аккредитованные частные компании, а не ГИБДД. Для этого в законодательство вводятся новые термины «государственный регистрационный номер» (сочетание букв и цифр) и «государственный регистрационный знак» (собственно металлическая табличка). Так, в ГИБДД будут присваивать автомобилям номера, а изготовлением знаков-табличек займутся частники. К последним предъявлены особые требования (в том числе по охране спецпродукции и оборудования), все фирмы включат в отдельный реестр, а их предельные тарифы также утвердит ФАС. Отметим, что сейчас закупкой автономеров через систему аукционов занимается Центр специального назначения в области безопасности движения МВД, который тратит на эти цели сотни миллионов рублей ежегодно. Вместе с тем государство сейчас получает ежегодно 4−5 млрд руб. пошлин за выдачу номерных знаков на новые автомобили (2 тыс. руб. за каждое авто, 2−2,5 млн регистраций в год).

В группе «Авилон» ранее заявили RNS, что поправки позитивно скажутся на продажах машин, поскольку «для клиентов эти услуги удобны». Однако в «Автоспеццентре» и «СБСВ-Ключавто» сочли, что законодательные нововведения не повлияют на объем продаж. Глава Российской ассоциации автомобильных дилеров Олег Мосеев ранее предположил, что автодилеры будут предлагать такую услугу по низкой цене или вообще бесплатно.

В законопроекте упоминаются и другие нормы. Так, впервые разрешается использование электронных паспортов транспортных средств (ПТС): в поправках говорится, что если машина ставится на учет по такому документу, его бумажный аналог представлять не нужно.

Проект запрещает владеть автомобилями лицам младше 16 лет: раньше эту лазейку (с регистрацией машин на несовершеннолетних) использовали некоторые граждане, желающие избежать штрафов, в том числе с камер.

Дело в том, что лиц младше 16 лет невозможно привлечь к административной ответственности, то есть оштрафовать. Первый заместитель главы комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков выразил «Интерфаксу» надежду, что поправки «поспособствуют уменьшению черного рынка, в том числе ворованных автомобилей», и одновременно «облегчат жизнь автовладельцам».

При этом из текста документа ко второму чтению некоторые нормы, наоборот, исчезли. Речь, в частности, о возможности выбирать «красивые» номерные знаки на специальных аукционах. Примечательно, что поручение разработать порядок проведения таких аукционов и ввести его в законодательство еще в 2010 году давал Владимир Путин, бывший тогда российским премьером. Глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев ранее пояснял «Ъ», что норма исчезла из законопроекта, так как депутатам «не хочется рыночных отношений» в этой отрасли.

В Госдуме надеются, что новые нормы вступят в силу до конца года. Но скорее всего, это произойдет в 2019 году, так как МВД предстоит разработать в его исполнение еще целый ряд подзаконных актов.