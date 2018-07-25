Дмитрий Сватковский проведет личный прием граждан 7 авугста

Дмитрий Сватковский проведет личный прием граждан 7 августа. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.



Мероприятие будет проходить с 16:00 в приемной граждан губернатора и правительства Нижегородской области.



Дмитрий Сватковский координирует вопросы реализации на территории Нижегородской области:



— государственной политики и осуществления управления в области профессионального искусства, социально-культурной деятельности, библиотечного и музейного дела, кинематографии, а также образования в сфере культуры и искусства на территории Нижегородской области;



— государственной политики в сфере физической культуры и спорта на территории Нижегородской области;



— государственной политики в сфере сохранения и развития народных художественных промыслов;



— государственной политики и осуществления управления в области развития туризма.



Желающим записаться на прием необходимо предварительно подать в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области письменное заявление и копии документов по рассматриваемому вопросу (при наличии). При себе иметь паспорт.



Запись на прием осуществляется до 31 июля ежедневно с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Костина, дом 2, кабинет 22. Справки по телефонам: 439 04 98, 430 96 39.