Трамп предположил, что Россия будет помогать демократам на предстоящих выборах в США

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень жестко бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень яро выступать за демократов. Они определенно не хотят Трампа», — написал американский лидер в своем твиттере.
В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США.
В США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в прошлые президентские выборы в Америке, на которых победил республиканец Трамп. Ранее обвинения в связях с Москвой предъявлялись нескольким членам команды американского лидера.