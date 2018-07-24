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19:30 (мск), источник: Интерфакс

Трамп предположил, что Россия будет помогать демократам на предстоящих выборах в США

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU — Президент США Дональд Трамп во вторник выразил обеспокоенность тем, что Россия может попытаться повлиять на предстоящие выборы в США, помогая при этом Демократической партии.

Источник: Reuters

«Я очень обеспокоен тем, что Россия будет очень жестко бороться за то, чтобы повлиять на предстоящие выборы. Учитывая тот факт, что ни один президент не был жестче по отношению к России, чем я, они будут очень яро выступать за демократов. Они определенно не хотят Трампа», — написал американский лидер в своем твиттере.

В ноябре 2018 года в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будут переизбираться 35 из 100 сенаторов США.

В США продолжается расследование предполагаемого вмешательства России в прошлые президентские выборы в Америке, на которых победил республиканец Трамп. Ранее обвинения в связях с Москвой предъявлялись нескольким членам команды американского лидера.

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