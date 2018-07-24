В «Единой России» заявили, что Джабраилова исключили из партии в 2017 году
Основанием для решения стали действия, дискредитирующие «Единую Россию», сказали в
Основанием для решения стали действия, дискредитирующие «Единую Россию», сказали в
МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предприниматель Умар Джабраилов был исключен на законных основаниях из рядов «Единой России» еще в 2017 году в связи с вступлением в отношении него обвинительного приговора суда. Об этом заявили ТАСС во вторник в
«5 декабря 2017 года решением заседания местного политического совета местного отделения партии “Единая Россия” района Арбат Центрального административного округа Москвы Джабраилов Умар Алиевич был исключен из членов партии на законных и легитимных основаниях в соответствии с пунктом устава партии за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам», — пояснили в
Вечером 29 августа 2017 года
Это было сделано в соответствии с партийный уставом, согласно которому возбуждение уголовного дела против единоросса влечет приостановку членства в партии, а вступление в законную силу обвинительного приговора суда — лишение партбилета.
Ранее в ряде СМИ со ссылкой на адвоката Джабраилова появилась информация о его исключении из рядов «Единой России», причем это действие характеризовалось представителем