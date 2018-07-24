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20:19 (мск), источник: ТАСС

В «Единой России» заявили, что Джабраилова исключили из партии в 2017 году

Основанием для решения стали действия, дискредитирующие «Единую Россию», сказали в пресс-службе партии.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Предприниматель Умар Джабраилов был исключен на законных основаниях из рядов «Единой России» еще в 2017 году в связи с вступлением в отношении него обвинительного приговора суда. Об этом заявили ТАСС во вторник в пресс-службе единороссов, комментируя сообщения СМИ об исключении Джабраилова из партии.

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«5 декабря 2017 года решением заседания местного политического совета местного отделения партии “Единая Россия” района Арбат Центрального административного округа Москвы Джабраилов Умар Алиевич был исключен из членов партии на законных и легитимных основаниях в соответствии с пунктом устава партии за действия, дискредитирующие партию и наносящие ущерб ее политическим интересам», — пояснили в пресс-службе.

Вечером 29 августа 2017 года экс-сенатор Джабраилов, будучи в состоянии опьянения, устроил стрельбу в гостинице Four Seasons. Его доставили в отдел полиции и позже отпустили под подписку о невыезде. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ («Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В ноябре того же года Тверской суд Москвы приговорил Джабраилова к штрафу в размере 500 тыс. рублей.

Сразу после возбуждения уголовного дела членство Джабраилова в «Единой России» было приостановлено.

Это было сделано в соответствии с партийный уставом, согласно которому возбуждение уголовного дела против единоросса влечет приостановку членства в партии, а вступление в законную силу обвинительного приговора суда — лишение партбилета.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на адвоката Джабраилова появилась информация о его исключении из рядов «Единой России», причем это действие характеризовалось представителем экс-сенатора как незаконное.

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