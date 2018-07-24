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20:29 (мск), источник: Sputnik.md

Додон рассказал, как решить вопрос исторического долга Приднестровья за газ

По мнению президента Республики Молдова, вопрос исторического долга Приднестровья перед российским концерном «Газпром» можно решить.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 июл — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в интервью Sputnik заявил о том, как может быть решен вопрос исторического долга приднестровского региона российскому концерну «Газпром».

«Этот вопрос обсуждается. Надо четко понимать, это не долг Молдовы, правительства республики, а задолженность компании «Молдовагаз» перед «Газпромом». Контрольный пакет «Молдовагаз» принадлежит «Газпрому», — сказал Додон.

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По его мнению, «этот вопрос может быть решен, и он будет обсуждаться в комплексе с теми вопросами, которые касаются решения проблемы этого региона».

«Потребители газа с правого берега не будут выплачивать данный долг. На эту тему было очень много интерпретаций. Мы, те, кто живет на правом берегу, платим за газ каждый месяц и нет такого исторического долга, есть текущий долг и он уменьшается — выплаты производятся вовремя», — отметил молдавский лидер.

Что касается долга Левобережья, как считает Додон, то категорически не может рассматриваться вариант, чтобы граждане Республики Молдова, которые проживают на территории правого берега, выплачивали его.

«Как мы будем урегулировать? Сядем за стол переговоров с левым берегом, с “Газпромом” и, думаю, вопрос решим. Неоднократно обсуждал данную проблему с главой “Газпрома” Алексеем Миллером и определенные идеи по ее решению, конечно, есть», — заключил президент.

В конце 2016 года «Газпром» и «Молдовагаз» продлили контракт на поставку газа в Молдову и транзит через территорию республики до конца 2019 года. В 2016 году «Газпром» поставил в республику около трех миллиардов кубометров газа. Концерн «Газпром» — главный поставщик в Молдову голубого топлива. С 2008 года цена на газ, поставляемый ОАО «Газпром» АО «Молдовагаз», устанавливается ежеквартально по формуле с учетом индексов изменения цен на газойль и мазут.

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