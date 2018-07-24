Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Австралия обратилась с особой просьбой к России по MH17
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Елена Яковлева напугала поклонников смелым поступком
Серафим Саровский медведя не кормилКак отличить правду от вымысла в биографиях святых
Арнольд Шварценеггер трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения
6-месячная девочка прославилась из-за пышной прически
Леонид Закошанский уходит с НТВ на другой канал
Светлана Иванова вернулась к съемкам после родов: первое фото
Умершая Анастасия Тарасюк была беременна - СМИ
Русские эмигранты рассказали о пенсии в США
Геймер бросил самую «горячую» ведущую прогноза погоды ради игр
«Иранская Анджелина Джоли» показала свое настоящее лицо
61-летний Маршал о романе с 24-летней: желаю всем такое испытать
После измены жены Жуков провел тайно ДНК-тест
Названы самые недорогие курорты Крыма
Россиянам предложили 10-метровые квартиры
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
22:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Подсудимых предлагают выпустить из клеток

В Совете федерации разработали закон о демонтаже ограждающих конструкций в суде.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Законопроект, запрещающий помещать подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, уже разработан и «проходит необходимые согласования», заявил глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас. Спикер СФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что подсудимые, за исключением «самых опасных преступников», должны находиться за столом рядом с адвокатом, а не в клетках или стеклянных конструкциях. Европейский суд по правам человека неоднократно признавал такое содержание «унижающим человеческое достоинство».

Вопрос о запрете ограждающих конструкций в залах суда на заседании СФ сегодня подняла спикер палаты Валентина Матвиенко. По ее мнению, клетки нужно «изъять из помещений, где рассматриваются судебные дела»: «Держать в клетке людей под телекамерами, не обвиненных еще ни в чем, — это негуманно, недостойно, мы человеку ломаем его жизнь». Российские подсудимые должны «сидеть за столом рядом со своим адвокатом», «как в европейских судах».

«Исключение должно быть только для самых опасных преступников. Давайте до конца года решим эту задачу», — заявила госпожа Матвиенко.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал это предложение, отметив, что даже во времена СССР в залах судов не было «ни клеток, ни стеклянных коробок»: «Но тогда работала высокопрофессиональная конвойная служба — случаев побегов из зала суда практически не было».

Валентина Матвиенко сказала, что конвойную службу «надо либо вообще закрыть, либо сделать ее нормальной, профессиональной, соответствующей тем задачам, которые перед ней стоят».

«Найдите правильное решение, как это делается в цивилизованном мире. Мы цивилизованное, демократическое государство», — заявила спикер СФ.

Андрей Клишас рассказал, что в комитете уже разработан законопроект о запрете помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда. Демонтаж, по его словам, потребует усиления режима безопасности в судах. Проект сейчас «проходит необходимые согласования», в уполномоченные органы «отправлены соответствующие запросы».

Сенатор рассказал, что в советский период металлические клетки для подсудимых в залах суда не устанавливались, а впервые были установлены в 1992 году во время процесса над серийным убийцей Андреем Чикатило «в целях предотвращения самосуда над ним со стороны родственников жертв».

С тех пор клетки «появились практически во всех залах суда, где рассматривались уголовные дела». С 2004 года часть клеток заменили на «светопрозрачные модульные кабины», но обвиняемый хоть и не находится в клетке, «все еще физически и психологически изолирован от судебного заседания» и ограничен в контакте со своим адвокатом, рассказал господин Клишас.

Напомним, что Европейский суд по правам человека неоднократно признавал содержание подсудимых в металлических или стеклянных клетках «унижающим человеческое достоинство» (например, «Свинаренко и Сляднев против России», «Воронцов и другие против России»). Против такой практики неоднократно высказывался также глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и представители адвокатского сообщества. В частности, они указывали, что обязанность оснащать суды тем или иным оборудованием не закреплена законодательно и «все регулируется ведомственными нормативными актами, которые официально не опубликованы».

Наталья Корченкова

Назрела реформа суда
Во время загрузки произошла ошибка.
16 ноября 2017© Ньюстюб
 Путину не нравится пенсионная реформа
Что на самом деле ел древний человек
Госдума приняла закон о повышении НДС
Прощай, Америка. Куда Россия перевела миллиарды из госдолга США
Курс доллара превысил 63 рубля после заявления Трампа
Актер Александр Исаков умер в возрасте 39 лет
В Минобороны пояснили постановку автомобилей на военный учет
Как стеклянная свалка стала одним из красивейших мест России
Разъяренная медведица отбила у охотников своих медвежат (видео)
Спорт
«Локомотив» объявил о переходе футболиста ПСЖ 28-летний игрок проведет следующий сезон в составе «Локомотива» на правах аренды
Hi-Tech
«Горячие» новинки Xiaomi официально. Все подробности Китайская компания выпускает чуть ли не идеальные смартфоны среднего класса.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото 23-летняя актриса Софья Евстигнеева исполняет одну из ролей в комедийном проекте СТС «Девяностые. Весело и громко»
Недвижимость
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
От Дзюбы до Дзагоева: где живут российские футболисты
Огромный валун рухнул на жилой дом с 200-метровой высоты
Леди
Влад Сташевский, Кай Метов: как сейчас выглядят и чем занимаются кумиры 90-х Сегодня мы вспомним секс-символов или просто суперпопулярных исполнителей 90-х и 00-х годов
Дети
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным Фанаты уверены, что младенец — первый общий ребенок певицы и ее супруга.
Все о ремонте
8 способов создать интерьер в морском стиле
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Ванная комната с душевой кабиной: 55 примеров обустройства
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь