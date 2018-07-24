Подсудимых предлагают выпустить из клеток

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Законопроект, запрещающий помещать подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда, уже разработан и «проходит необходимые согласования», заявил глава комитета Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству Андрей Клишас. Спикер СФ Валентина Матвиенко ранее заявила, что подсудимые, за исключением «самых опасных преступников», должны находиться за столом рядом с адвокатом, а не в клетках или стеклянных конструкциях. Европейский суд по правам человека неоднократно признавал такое содержание «унижающим человеческое достоинство».

Вопрос о запрете ограждающих конструкций в залах суда на заседании СФ сегодня подняла спикер палаты Валентина Матвиенко. По ее мнению, клетки нужно «изъять из помещений, где рассматриваются судебные дела»: «Держать в клетке людей под телекамерами, не обвиненных еще ни в чем, — это негуманно, недостойно, мы человеку ломаем его жизнь». Российские подсудимые должны «сидеть за столом рядом со своим адвокатом», «как в европейских судах».

«Исключение должно быть только для самых опасных преступников. Давайте до конца года решим эту задачу», — заявила госпожа Матвиенко.

Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев поддержал это предложение, отметив, что даже во времена СССР в залах судов не было «ни клеток, ни стеклянных коробок»: «Но тогда работала высокопрофессиональная конвойная служба — случаев побегов из зала суда практически не было».

Валентина Матвиенко сказала, что конвойную службу «надо либо вообще закрыть, либо сделать ее нормальной, профессиональной, соответствующей тем задачам, которые перед ней стоят».

«Найдите правильное решение, как это делается в цивилизованном мире. Мы цивилизованное, демократическое государство», — заявила спикер СФ.

Андрей Клишас рассказал, что в комитете уже разработан законопроект о запрете помещения подсудимых внутрь ограждающих конструкций в зале суда. Демонтаж, по его словам, потребует усиления режима безопасности в судах. Проект сейчас «проходит необходимые согласования», в уполномоченные органы «отправлены соответствующие запросы».

Сенатор рассказал, что в советский период металлические клетки для подсудимых в залах суда не устанавливались, а впервые были установлены в 1992 году во время процесса над серийным убийцей Андреем Чикатило «в целях предотвращения самосуда над ним со стороны родственников жертв».

С тех пор клетки «появились практически во всех залах суда, где рассматривались уголовные дела». С 2004 года часть клеток заменили на «светопрозрачные модульные кабины», но обвиняемый хоть и не находится в клетке, «все еще физически и психологически изолирован от судебного заседания» и ограничен в контакте со своим адвокатом, рассказал господин Клишас.

Напомним, что Европейский суд по правам человека неоднократно признавал содержание подсудимых в металлических или стеклянных клетках «унижающим человеческое достоинство» (например, «Свинаренко и Сляднев против России», «Воронцов и другие против России»). Против такой практики неоднократно высказывался также глава президентского Совета по правам человека Михаил Федотов и представители адвокатского сообщества. В частности, они указывали, что обязанность оснащать суды тем или иным оборудованием не закреплена законодательно и «все регулируется ведомственными нормативными актами, которые официально не опубликованы».