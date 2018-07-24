Лукашенко: нельзя превратить спорт в часть грязной политики

В время встречи с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола (ФИБА) Патриком Бауманном президент Александр Лукашенко выразил свою благодарность за возможность проведения в Беларуси Чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Глава государства подчеркнул, что любое спортивное событие организовывается в нашей стране на самом высоком уровне.
Лукашенко еще раз отметил, что Беларусь выступает за чистый спорт и за полную прозрачность и чистоту действий международных спортивных организаций, в том числе и Международного Олимпийского комитета. Президент также сказал о своих претензиях к этой организации.
«Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро бронзовеют люди. Я как руководитель НОК вынужден буду на очередном мероприятии донести это до международной спортивной общественности. Нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики. Спорт должен быть чистым, спортсмен должен заниматься спортом, и подход ко всем должно быть одинаковым», — заявил белорусский лидер.