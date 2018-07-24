Лукашенко: нельзя превратить спорт в часть грязной политики

«Мне кажется, эта структура не просто бюрократична, она порой безответственна. Там очень быстро бронзовеют люди. Я как руководитель НОК вынужден буду на очередном мероприятии донести это до международной спортивной общественности. Нельзя полностью превратить спорт в часть грязной политики. Спорт должен быть чистым, спортсмен должен заниматься спортом, и подход ко всем должно быть одинаковым», — заявил белорусский лидер.