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21:32 (мск), источник: Podrobno.uz

Мирзиёев ввел квотирование на узбекское кино: кинотеатры будут обязаны показывать по 2 узбекских фильма в день

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане, начиная с 2019 года, вводится квотирование на показ узбекских фильмов в кинотеатрах, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на постановление президента.

Источник: Podrobno.uz

Согласно документу, с 1 января 2019 года в стране вводится система квотирования показа отечественных художественных фильмов в кинотеатрах, независимо от формы собственности, не менее двух полнометражных фильмов в сутки, а начиная с 1 января 2021 года — не менее 25% от месячного объема экранного времени, в праздничные дни — 40%.

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При этом, в документе отмечается, что «в стране низкий идейно-художественный уровень производимой кинопродукции, недолжное качество сценарной, режиссерской и актерской работы, отсутствие зачастую действенных художественных образов, служащих духовным примером для молодежи». Эти факторы не позволяют выполнить основные предназначения национальной кинематографии — воспитание молодого поколения в духе мужества и стойкости, противодействие чуждой «массовой культуре».

В результате не совсем понятно, какие фильмы будут крутить кинотеатры каждый день — неужели этот треш, снимаемый современными узбекскими режиссерами. Ведь настоящие и качественные узбекские фильмы — это штучный товар, их выходит не более двух десятков за год. Получается, что отечественные кинотеатры ждет или постоянное шапито из «люблю-не могу» и криминальных разборок или прокручивание месяцами одних и тех же качественных фильмов.

Напомним, что в Узбекистане до конца 2019 года будет создана кинопрокатная сеть, в которую войдут 49 новых кинотеатров. В частности, планируется возвести 25 одноэтажных, 12 двухэтажных и 12 летних кинотеатров по всей республике. Все они будут построены по типовым проектам с необходимой инфраструктурой.

В одноэтажных и двухэтажных кинотеатрах будут располагаться по два зала, каждый из которых рассчитан примерно на 50 мест. Для организации деятельности кинотеатров создадут специальный прокатный центр, который обеспечит их как национальными, так и мировыми премьерами. За это он будет получать небольшой процент от владельцев объектов.

Планируется, что новые кинотеатры возведут частные предприниматели, которым предоставят льготные кредиты. Также в перспективе в новой сети будет введена единая билетная система, а сами билеты будут доступны для покупки через интернет и мобильные приложения.

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