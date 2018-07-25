США приостановили поставку Турции истребителей F-35 из-за закупки С-400 у России

США приостановили поставку Турции истребителей F-35 из-за закупки этой страной систем ПВО С-400 у России, сообщил Bloomberg. В срок 90 дней Пентагон должен представить доклад о влиянии разрыва сделки на американо-турецкие отношения в контексте закупок российских комплексов и о последствиях выхода Турции из программы F-35 для американских компаний.