США приостановили поставку Турции истребителей F-35 из-за закупки С-400 у России
США приостановили поставку Турции истребителей F-35
США приостановили поставку Турции истребителей F-35
Ранее министр обороны США Джим Мэттис призывал конгрессменов отказаться от идеи запрета поставок F-35. В общей сложности Турция по контракту на $10 млрд намерена получить от США 100 истребителей F-35. В июне Турция получила два первых истребителя пятого поколения F-35 Lockheed Martin.
Принятый сенатом законопроект о бюджете Пентагона уже предусматривает запрет на продажу F-35 Турции в связи с планами турецких властей закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400.