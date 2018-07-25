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05:40 (мск), источник: Ведомости

Минфин начинает реформу ОСАГО

«Ведомости» изучили обновленные поправки Минфина в закон «Об ОСАГО», которые во вторник для согласования получили заинтересованные ведомства (подлинность документа подтвердил один из получателей). В них содержатся почти все предложения ведомства по либерализации рынка, цель которых — переход к индивидуальному тарифообразованию.

Сейчас цена ОСАГО определяется исходя из базового тарифа (это 3432−4118 руб.) с поправкой на стаж и возраст водителя, число страховых случаев (коэффициент бонус-малус — скидки за безаварийную езду и надбавки за устроенные им аварии), регион (определяется по месту регистрации владельца автомобиля) и мощность двигателя. Документ отменяет два самых спорных коэффициента — мощности и региональный. Вместо них Минфин предложил новые. На стоимость полиса будет влиять стиль вождения — нарушение правил, резкость торможения и перестроения, частота и длительность использования машины, скорость движения и др. Фиксировать их будут в том числе с использованием установленных на автомобиле телематических устройств, следует из поправок. Увеличить стоимость полиса ОСАГО может и нарушение правил дорожного движения в течение года до заключения договора на новый срок — кроме тех, что зафиксированы камерами. Среди таких — вождение в алкогольном или наркотическом опьянении, превышение скорости более чем на 60 км в час, проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд на встречную полосу движения и др.

При этом стоимость полиса в любом случае не должна будет превышать верхнюю границу установленного ЦБ базового тарифа более чем втрое. Разрабатывать требования к структуре тарифов и максимальные значения коэффициентов будет ЦБ.

Еще одна новация — переход на разные типы полисов с разными лимитами выплат. Поправки содержат три варианта: нынешние 400 000 руб. за вред имуществу и 500 000 руб. — жизни и здоровью или по 1 млн либо 2 млн руб. Но оформить полис с большими выплатами можно только с согласия страховщика.

Автомобилисты смогут приобретать ОСАГО сразу на три года (сейчас не больше года) — в этом страховщик отказать не сможет, следует из поправок Минфина.

Место регистрации машины и ее собственника не влияет на риск причинения вреда при ее использовании, говорит представитель Минфина.

Страховщикам поправки не нравятся. Полисами с повышенными выплатами будут пользоваться мошенники, которым страховщики сейчас не продают ДСАГО, опасается начальник отдела продуктов автострахования «Ингосстраха» Сергей Мкртычан. Коэффициенты территорий и мощности являются основополагающими, их исключение станет «критическим шагом» для ОСАГО и только усугубит кризис в нем, считает директор по развитию страхования МАКС Сергей Печников. Он полагает, что в результате страховщики могут уйти из наиболее убыточных регионов. Жители менее аварийных регионов «будут платить за клиентов из аварийных», добавляет Мкртычан.

Мощность автомобиля не влияет на убыточность по ОСАГО, говорит руководитель общественного движения «Федерация автовладельцев России» Сергей Канаев. Это дополнительное финансовое обременение владельцев дорогих машин, соглашается организатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. Он поддерживает и отмену коэффициента территорий: для жителей одного региона стоимость ОСАГО не должна быть выше, чем для других. Система продаж полисов должна быть едина по стране, солидарен Канаев. При этом предложенный Минфином коэффициент правонарушений удешевит ОСАГО для законопослушных автомобилистов, а недобросовестных, напротив, ждет подорожание, полагает Шкуматов.

Представитель Российского союза автостраховщиков во вторник вечером затруднился оценить поправки Минфина. ЦБ сформулирует свою позицию после изучения документа, сообщил его представитель.

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