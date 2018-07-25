Business Insider: Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США

Источник: AP 2018

Россия с апреля по май текущего года сократила активы в американских облигациях государственного займа с 96 миллиардов долларов до 15 миллиардов долларов, что, как отмечает издание, привело к росту процентных ставок в США. Это вызывает недовольство у президента Дональда Трампа, поскольку дорогие кредиты ограничивают рост американской экономики, а именно это было главным предвыборным обещанием нынешнего главы Белого дома.

У России было много причин, чтобы отказаться от ценных бумаг, отмечает BI. В Москве не исключают, что после антироссийских санкций, принятых в начале апреля, ограничительные меры могут распространиться и на торговлю американскими облигациями. Кроме того, сокращение активов в ценных бумагах США позволяет России укрепить рубль и диверсифицировать валютные резервы, подчеркивает издание.