Транспортный налог и коммерческое жилье обсуждают депутаты
Более 50 вопросов обсудят депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании 25 июля, сообщает DEITA. RU.
Более 50 вопросов обсудят депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании 25 июля, сообщает DEITA. RU.
Как рассказал перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, депутаты обсудят законопроекты «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования», «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки», «О сельских старостах в Приморском крае».
На очередной сессии краевого парламента будет рассмотрен вопрос об обращении Тюменской областной Думы к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину о необходимости дополнительного правового регулирования отдельных вопросов, связанных с изъятием земельных участков сельскохозяйственного назначения. Кроме того, депутаты рассмотрят обращение Законодательного Собрания Приморского края к председателю Госдумы о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в целях совершенствования правового регулирования в области оборота земель сельскохозяйственного назначения.
Дмитрий Санников.