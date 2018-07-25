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03:27 (мск), источник: ДЕЙТА

Транспортный налог и коммерческое жилье обсуждают депутаты

Более 50 вопросов обсудят депутаты Законодательного Собрания Приморского края на очередном заседании 25 июля, сообщает DEITA. RU.

Источник: ДЕЙТА

Как рассказал перед началом заседания председатель Законодательного Собрания Александр Ролик, депутаты обсудят законопроекты «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Приморского края государственными полномочиями по установлению регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим общественным транспортом по муниципальным маршрутам в границах муниципального образования», «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Приморского края, на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», «О государственной поддержке граждан Российской Федерации, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания в результате чрезвычайной ситуации регионального характера на территории Приморского края», «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки», «О сельских старостах в Приморском крае».

Также парламентарии рассмотрят поправки в законы «О транспортном налоге», «Об организации транспортного обслуживания населения в Приморском крае», «О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, и о порядке включения граждан в такие списки», «О порядке ведения органами местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», «О жилищном фонде Приморского края коммерческого использования», «О порядке использования средств краевого бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных органам государственной власти Приморского края», «О регулировании земельных отношений в Приморском крае», «О физической культуре и спорте в Приморском крае», «О погребении и похоронном деле в Приморском крае», «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Приморского края», «О коренных малочисленных народах Российской Федерации, проживающих в Приморском крае», «Об административных правонарушениях в Приморском крае», «О государственных должностях Приморского края», «О мировых судьях в Приморском крае», «О государственной гражданской службе Приморского края», «О муниципальной службе в Приморском крае», «Об Общественной палате Приморского края», «О судебных участках и должностях мировых судей в Приморском крае».

На очередной сессии краевого парламента будет рассмотрен вопрос об обращении Тюменской областной Думы к председателю Государственной Думы Вячеславу Володину о необходимости дополнительного правового регулирования отдельных вопросов, связанных с изъятием земельных участков сельскохозяйственного назначения. Кроме того, депутаты рассмотрят обращение Законодательного Собрания Приморского края к председателю Госдумы о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в целях совершенствования правового регулирования в области оборота земель сельскохозяйственного назначения.

Дмитрий Санников.

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 Транспортный налог и коммерческое жилье обсуждают депутаты
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