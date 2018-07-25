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04:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Трамп предложил Евросоюзу вместе с США снять торговые пошлины

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от торговых пошлин. Об этом он написал в своем Twitter.

Источник: AP 2018

«Представители ЕС завтра прибудут в США, чтобы обсудить торговое соглашение. У меня есть идея. И Вашингтон, и Брюссель отказываются от пошлин, торговых барьеров и субсидий. Это наконец можно будет назвать “Свободным рынком” и “Честной торговлей”. Надеюсь, что они согласятся, мы готовы — но они нет», — заявил он.

24 июля Трамп пообещал ввести пошлины на произведенные в Европе автомобили: «Евросоюз занимает очень жесткую позицию по отношению к Соединенным Штатам. Посмотрим, сможем ли мы урегулировать это. В противном случае нам придется что-то делать с миллионами их автомобилей».

Ранее Трамп уже говорил о возможности введения 20-процентных пошлин на европейские автомобили, если Брюссель не отменит барьеры против американских компаний и товаров.

1 июня США ввели 25-процентные пошлины на импорт стали и 10-процентные на ввоз алюминия. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные тарифы на ряд американских товаров, в том числе кукурузу, бурбон, джинсы и мотоциклы.

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26 июня© Ньюстюб
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