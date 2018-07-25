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06:13 (мск), источник: ДЕЙТА

Автомобилисты обратились к Веркеенко с просьбой

Жители улицы Магнитогорской во Владивостоке жалуются на ужасное состояние дороги и полнейшее отсутствие ремонта в течение нескольких лет, сообщает DEITA. RU.

Как пишет паблик «ДПС-Контроль», в районе дома № 10 по улице Магнитогорской очень много ям, которые даже не каждый джип рискнёт нырнуть.

По словам автора фотографий, два года на данном участке дороги не было никакого ремонта. Ямы растут вглубь и вширь с каждым днём. Несмотря на попытки местных жителей закидать ямы камнями, щебнем и землёй, эффект нулевой. Объезжать полосу препятствий приходится по встречке, которая уже тоже не в лучшем состоянии.

Отмечается, что миновать эту дорогу не получается, так как объезд через улицу Енисейскую закрыт до 30 августа, а на Кирова ситуация не лучше.

В заключении местные жители обращаются к мэру Владивостока Виталию Веркеенко. Они просят сделать этот участок дороги, упоминая при этом, что ямочный ремонт уже не поможет.

Екатерина Лапкина.

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