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11:16 (мск), источник: Om1.ru

Фадина объявляет референдум: омичи должны решить судьбу деревьев

Мэр Омска решила поставить проект реконструкции бульвара Победы в зависимость от опросов в соцсетях.

Сегодня мэр Оксана Фадина проинспектировала ход реконструкции бульвара Победы. Отдельное внимание она уделила деревьям, и неудивительно: вокруг них назревает конфликт.

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Проект реконструкции предполагает, что подрядчик вырубит на бульваре несколько десятков деревьев. Причём не только старых и больных: часть зелёных насаждений уничтожат ради строительства парковки и расширения автомобильной дороги.

Многим горожанам эта инициатива пришлась не по душе. Один из активистов — Роман Давыдов — лично пришёл на бульвар и показал Фадиной три дерева породы Лох узколистный (лат. Elaeágnus angustifólia). Деревья, по его словам, находятся в хорошем состоянии. Однако подрядчик всё равно планирует вырубить их ради расширения проезжей части.

Оксана Фадина отметила, что вопрос неоднозначный, и предложила дать слово всем омичам. Итоговое решение о том, оставить или срубить эти деревья, мэрия примет по результатам голосований, которые проведут в интернете омские СМИ.

Портал Om1.ru проводит голосование Вконтакте. Не упустите шанс высказаться о том, каким быть бульвару Победы!

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