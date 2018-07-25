Фадина объявляет референдум: омичи должны решить судьбу деревьев

Сегодня мэр Оксана Фадина проинспектировала ход реконструкции бульвара Победы. Отдельное внимание она уделила деревьям, и неудивительно: вокруг них назревает конфликт.

Проект реконструкции предполагает, что подрядчик вырубит на бульваре несколько десятков деревьев. Причём не только старых и больных: часть зелёных насаждений уничтожат ради строительства парковки и расширения автомобильной дороги.

Многим горожанам эта инициатива пришлась не по душе. Один из активистов — Роман Давыдов — лично пришёл на бульвар и показал Фадиной три дерева породы Лох узколистный (лат. Elaeágnus angustifólia). Деревья, по его словам, находятся в хорошем состоянии. Однако подрядчик всё равно планирует вырубить их ради расширения проезжей части.

Оксана Фадина отметила, что вопрос неоднозначный, и предложила дать слово всем омичам. Итоговое решение о том, оставить или срубить эти деревья, мэрия примет по результатам голосований, которые проведут в интернете омские СМИ.

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