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11:08 (мск), источник: ДЕЙТА

Предельный возраст чиновника установлен в Приморье

Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду приняли в третьем чтении закон, устанавливающий предельный возраст для региональных чиновников, сообщает DEITA. RU.

Источник: Reuters

Согласно новым попрравкам, предельный срок пребывания ежегодно может продлеваться по решению губернатора на год, но не более чем до 75 лет.

Михаил Грач.

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