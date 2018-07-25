Предельный возраст чиновника установлен в Приморье
Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду приняли в третьем чтении закон, устанавливающий предельный возраст для региональных чиновников, сообщает DEITA. RU.
Депутаты Законодательного собрания Приморья в среду приняли в третьем чтении закон, устанавливающий предельный возраст для региональных чиновников, сообщает DEITA. RU.
Согласно новым попрравкам, предельный срок пребывания ежегодно может продлеваться по решению губернатора на год, но не более чем до 75 лет.
Михаил Грач.