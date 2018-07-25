Макаров рассказал о Стратегии развития Петербурга до 2035 года

В Петербурге примут Стратегию социально-экономического развития города до 2035 года. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в парламент губернатором северной столицы Георгием Полтавченко.

Документ станет преемником первой городской стратегии, рассчитанной до 2030 года и принятой в 2014 году.

По словам председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, действующая Стратегия до 2030 года уже успела доказать свою эффективность: в Петербурге значительно укрепилась материальная база здравоохранения, образования и учреждений социальной сферы, мощное развитие получила транспортная инфраструктура, продолжается стабильный рост экономики.