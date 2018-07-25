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14:24 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Макаров рассказал о Стратегии развития Петербурга до 2035 года

Законопроект внесен на рассмотрение в парламент.

В Петербурге примут Стратегию социально-экономического развития города до 2035 года. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в парламент губернатором северной столицы Георгием Полтавченко.

Документ станет преемником первой городской стратегии, рассчитанной до 2030 года и принятой в 2014 году.

По словам председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова, действующая Стратегия до 2030 года уже успела доказать свою эффективность: в Петербурге значительно укрепилась материальная база здравоохранения, образования и учреждений социальной сферы, мощное развитие получила транспортная инфраструктура, продолжается стабильный рост экономики.

«Стратегия на перспективный период до 2035 года должна быть выстроена на основании глубокого анализа проделанной работы, — уверен Макаров. — В предложенном проекте ставятся перспективные цели по развитию промышленного сектора города, притоку инвестиций и улучшению качества жизни петербуржцев. Новый документ закладывает среднегодовые темпы роста индекса физического объема валового регионального продукта на уровне 3−4% в 2017—2020 годах, и 5% в период с 2021 до 2035 года».

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