Воронежская облдума подвела итоги корректировок «социального» законодательства

Источник: РИА "Новости"

— Новая норма позволила передать эти полномочия из ведения области на уровень городских и районных управлений соцзащиты. Это увеличивает уровень доступности для граждан, а также позволяет сократить время для рассмотрения заявлений о назначении выплат, — пояснил Владимир Нетесов.

Также расширились возможности использования регионального материнского капитала. Решение депутатов дало многодетным семьям возможность направлять средства маткапитала на оплату услуг по дошкольному образованию, не дожидаясь двухлетнего срока с момента рождения третьего и последующих детей. На данный момент размер регионального маткапитала составляет 116 868 рублей. При этом среднее количество рождений третьих и последующих детей в Воронежской области — 3,5 тыс. в год.

Председатель облдумы отметил, что депутаты в округах постоянно ведут разъяснительную работу с малообеспеченными семьями о положенных им мерах соцподдержки.

Областной парламент также утвердил новый порядок вручения регионального почетного знака «За заслуги в воспитании детей». До настоящего момента церемония вручения награды проводилась только в Международный день семьи, который отмечается 15 мая. Теперь награждение возможно в любой день календарного года.

Также принят документ, согласно которому региональные органы занятости населения должны будут в особом порядке трудоустраивать инвалидов и оказывать им всестороннюю поддержку в закреплении на рабочем месте.

Парламентарии согласовали изменения в целый ряд областных законов, которые дают молодым специалистам лесной отрасли право на бесплатное получение государственных земельных участков в собственность, а также получение служебных квартир. Этими же изменениями расширен перечень населенных пунктов Воронежской области, где эти меры господдержки могут применяться.

Также был принят закон, который внес дополнения в 15 отраслевых правовых актов, регулирующих отношения в сфере предоставления мер соцподдержки, социальных гарантий, выплат и компенсаций отдельным категориям граждан. Данные дополнения связаны с необходимостью размещения и получения на региональном уровне информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. В ней содержатся сведения о социальном обеспечении и социальной поддержке граждан, обо всех гарантиях, выплатах и компенсациях, предоставляемых гражданам в соответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами.