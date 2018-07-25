Плисова уволили за прием на работу своих родственников

Стало известно, почему уволили начальника омской Госжилинспекции Сергея Плисова. Напомним, ранее с него сняли полномочия с формулировкой «в связи с утратой доверия».

Сегодня стало известно, что причиной такого решения стали родственники чиновника, которых он, вопреки законодательству, принял на должности, не отнесенные к государственной гражданской службе Омской области. В частности, Плисов взял на работу отца мужа своей дочери, дочь троюродного брата и собственную дочь. Последняя, помимо прочего, через непродолжительное время получила благодарность за безупречную и эффективную государственную гражданскую службу и за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, передает «Новый Омск» сообщение Управления губернатора Омской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений.