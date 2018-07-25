В ЦИКе сравнили систему выборов в Петербурге с ОПГ
Центризбирком «очень опасается грядущих муниципальных выборов» в Петербурге, но рассчитывает на то, что выдвинутый им на пост председателя Горизбиркома Виктор Миненко справится с ситуацией.
Центризбирком «очень опасается грядущих муниципальных выборов» в Петербурге, но рассчитывает на то, что выдвинутый им на пост председателя Горизбиркома Виктор Миненко справится с ситуацией.
Центральная избирательная комиссия РФ опасается выборов в муниципалитеты
Напомним, Петербург «прославился» как город с самыми грязными выборами после предыдущей муниципальной кампании, когда большому количеству потенциальных кандидатов даже не позволили подать документы: люди спортивного телосложения преграждали им путь в избиркомы муниципалитетов. Сами МО часто находятся под «кураторством» либо депутатов Заксобрания, либо Смольного, либо
«Там вообще полное безобразие. Я даже не скажу, что там есть
Заметим, в последний год главный петербургский единоросс, спикер Заксобрания Вячеслав Макаров развернул борьбу с назначенцем Смольного, главой Центрального района Андреем Хлутковым, который, судя по всему, пытается вывести
«УИКи формируются таким образом, что они экономически зависят от местных начальников, депутатов и так далее. По целому ряду аспектов — неблаговидная роль представителей Заксобрания»
Она добавила, что и к
Виктор Миненко, в случае поддержки Горизбиркома, должен прийти на смену Виктору Панкевичу, который перешел на работу в полпредство президента РФ в СЗФО. Памфилова уже заявила, что после начала работы нового председателя Горизбиркому предстоит серьезная реорганизация.
«Там по целому ряду ТИКов, УИКов серьезные замечания были, наши были рекомендации освободить (глав) от занимаемой должности. Многие до сих пор работают. Освобождаете от председательства, в составе (комиссии) работают. Перечислять фамилии не буду, думаю, новый председатель этим займется», — сказала глава ЦИК.
Ранее Памфилова попросила организацию «Наблюдатели Петербурга» составить список тех «одиозных» членов ТИК и УИК, к которым накопилось наибольшее число претензий с установленными фальсификациями. «Мы проверили по списку — бережно некоторых так спрятали», — сказала Памфилова, обращаясь к и.о. главы Горизбиркома Петербурга Алле Егоровой.
«Необходимо устранение дублирующих “указующих перстов”. (Член ЦИК) Николай Иванович (Булаев), когда мы это обсуждали вчера, говорит: “Какая там параллельная система (выборов), это
Напомним, Центризбирком рекомендовал