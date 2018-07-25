Из предвыборной гонки в Омске выбыл один кандидат в губернаторы

В Омской области стало меньше на одного кандидата в губернаторы. Напомним, сегодня в 18:00 завершился прием документов от претендентов на пост главы региона. Вячеслав Сибирский так и не появился в здании областной избирательной комиссии и, соответственно, выбыл из предвыборной гонки.

35-летний Сибирский, директор ООО «СибРемСервис», заявился на выборы 28 июня в качестве самовыдвиженца. Он известен как организатор экологических митингов в Омске, в том числе был оштрафован за проведение несогласованной акции.

Сложности с регистрацией возникли и у другого кандидата — депутата Троицкого сельского поселения Ирины Дрозовой. Она предоставила в комиссию неполный пакет документов. В частности, ей не хватило некоторых финансовых бумаг, а также списка кандидатов в Совет Федерации. Дроздова решила прервать процедуру, чтобы донести необходимые документы.

Впрочем, за пять минут до конца приема, в 17:55, она успела возобновить процедуру, сообщили в пресс-службе облизбиркома.

Четыре других кандидата успели зарегистрироваться. Врио губернатора Александр Бурков и профессор СибАДИ Анатолий Соловьев сделали это заранее. Алексей Ложкин от ЛДПР и представитель «Партии Роста» Антон Дрязгов сдали документы сегодня.