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19:33 (мск), источник: Известия

Ямпольскую избрали на пост председателя думского комитета по культуре

Депутат Госдумы Елена Ямпольская избрана на пост председателя думского комитета по культуре, который ранее занимал режиссер Станислав Говорухин. Решение было принято большинством голосов в среду, 25 июля, на заседании парламента.

Источник: РИА "Новости"


Кандидатуру Ямпольской рекомендовал президиум фракции «Единая Россия». Она входит в совет при президенте России по культуре и искусству, является главным редактором газеты «Культура».

До этого депутат занимала пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. На эту позицию депутаты назначили Михаила Старшинова, занимавшего должность первого заместителем председателя комитета по делам национальностей. На его позицию, в свою очередь, назначен депутат Шамсаил Саралиев.

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Ранее кандидатуру Ямпольской подержали ее коллеги и широкий круг деятелей культуры. 25 июля член комитета по культуре Александр Шолохов сообщил, что не сомневается в правильности ее выдвижения на данный пост.

«Она, несомненно, справится со своей задачей», — цитирует его ТАСС.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский в интервью порталу iz.ru сообщил, что Ямпольская чувствует болевые точки российской культуры и может стать продолжателем традиций в области законотворчества в сфере искусства.

Тем более что она такая яркая личность, яркая как публицист, яркая как журналист, а теперь уже, мне кажется, имеющая довольно серьезный опыт аппаратной парламентской работы.
Григорий Заславский
Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС)

С ним также согласилась руководитель хора имени М. Пятницкого Александра Пермякова.

«Считаю, что Ямпольская — самая удачная кандидатура на эту должность. Она умеет отстаивать свою позицию», — говорила она.

Кинорежиссер и продюсер Сергей Урсуляк рассказал, что помнит Ямпольскую еще со времен, когда она работала в газете «Известия».

«Она всегда производила очень хорошее впечатление. Совсем недавно я слышал ее выступление по культуре на Совете при президенте. Это было настолько взвешенное, я бы сказал, глубокое и абсолютно правильное выступление, что я тогда подумал: а чего она сидит и не возглавляет [его]», — рассказал он порталу.

Говорухин, занимавший пост председателя думского комитета по культуре с 2011 по 2018 год, скончался 14 июня в подмосковном санатории «Барвиха». Ему было 82 года.

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