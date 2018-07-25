Ямпольскую избрали на пост председателя думского комитета по культуре

Источник: РИА "Новости"



Кандидатуру Ямпольской рекомендовал президиум фракции «Единая Россия». Она входит в совет при президенте России по культуре и искусству, является главным редактором газеты «Культура».

До этого депутат занимала пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. На эту позицию депутаты назначили Михаила Старшинова, занимавшего должность первого заместителем председателя комитета по делам национальностей. На его позицию, в свою очередь, назначен депутат Шамсаил Саралиев.

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Ранее кандидатуру Ямпольской подержали ее коллеги и широкий круг деятелей культуры. 25 июля член комитета по культуре Александр Шолохов сообщил, что не сомневается в правильности ее выдвижения на данный пост.

«Она, несомненно, справится со своей задачей», — цитирует его ТАСС.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский в интервью порталу iz.ru сообщил, что Ямпольская чувствует болевые точки российской культуры и может стать продолжателем традиций в области законотворчества в сфере искусства.

Тем более что она такая яркая личность, яркая как публицист, яркая как журналист, а теперь уже, мне кажется, имеющая довольно серьезный опыт аппаратной парламентской работы. Григорий Заславский Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС)

С ним также согласилась руководитель хора имени М. Пятницкого Александра Пермякова.

«Считаю, что Ямпольская — самая удачная кандидатура на эту должность. Она умеет отстаивать свою позицию», — говорила она.

Кинорежиссер и продюсер Сергей Урсуляк рассказал, что помнит Ямпольскую еще со времен, когда она работала в газете «Известия».

«Она всегда производила очень хорошее впечатление. Совсем недавно я слышал ее выступление по культуре на Совете при президенте. Это было настолько взвешенное, я бы сказал, глубокое и абсолютно правильное выступление, что я тогда подумал: а чего она сидит и не возглавляет [его]», — рассказал он порталу.