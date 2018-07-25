Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В смертельном пожаре в Греции Чепинога нашел «российский» след
Убийц россиянки и ее мужа приговорили к смертной казни
«Не внук»: Валерия заинтриговала соцсети снимком с новорожденным
Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Регина Тодоренко выходит замуж за Влада Топалова
Минобороны сняло гриф секретности с нового вооружения Последние заявления Минобороны обсудили с заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
Пойманный на допинге российский олимпиец признает вину
Туристы приехали отдохнуть на Украину и умерли
Глюкоза и Ревва воссоединились на съемках комедии: первое фото
Внучка Евстигнеева снимается в сериале про 90-е: первые фото
Павел Прилучный упал с колеса обозрения с 30-метровой высоты
Названа причина смерти актера Исакова - СМИ
Убит врач-кардиолог бывшего президента США: реакция политика
Подаренный Путиным Трампу мяч отдали на проверку
«Спрут»: новое российское оружие потрясет мир (фото)
Пугающий феномен на российском озере (фото)
Названы самые недорогие курорты Крыма
Дима Билан открыл гостиницу «для людей» (видео)
Фоторепортажи
48Сборная России не смогла выйти в полуфинал
28Хорватия впервые вышла в финал ЧМ
17:33 (мск), источник: Tengrinews

Зарина Нурланова стала пресс-секретарем премьер-министра

Зарина Нурланова стала пресс-секретарем премьер-министра. Об этом сообщается на сайте правительства, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Ранее Зарина Нурланова была директором ТОО «Институт Евразийской интеграции». Зарина Нурланова родилась в 1986 году в г. Талдыкорган Алматинской области. В 2008 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «социология», в 2017 году АО «Университет КАЗГЮУ» и Университет UBIS по специальности делового администрирования. Владеет казахским, русским и английским языками.

Трудовую деятельность начала в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.

Все новости региона
Зарина Нурланова стала пресс-секретарем премьер-министра
В СПЧ рассказали о конфликте избитого Макарова с тюремщиками
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео
Японский школьник сделал фигурку монстра из настоящих цикад
Вандал разбил звезду Трампа на аллее славы Голливуда (видео)
Адвокаты Цуркан не нашли документов в подтверждение ее шпионажа
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой, делавшей фото
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны
Спорт
Две недели Роналду в «Ювентусе». Что он успел за это время Великий, даже когда не играет
Hi-Tech
России предсказали глобальные катаклизмы Глобальное потепление подкидывает новые проблемы.
Авто
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей Вырвавшееся на свободу животное буквально за несколько минут смогло уничтожить интерьер седана
Кино
Оксана Акиньшина впервые снимается в хорроре Создатели фильма ужасов «Невеста» объявили о начале работы над новой картиной «Рассвет»
Недвижимость
Москва оказалась самым комфортным городом в мире
Странные вы какие-то: 6 примет коммунального быта в разных странах
Дима Билан открыл гостиницу «для людей»
Меньше некуда. Россиянам предложили 10-метровые квартиры. Как в них жить?
Леди
5 образов с брюками для Меган Маркл назло принцу Гарри Герцогиня Сассекская полюбилась всему миру нежеланием следовать закостенелым протоколам королевского двора
Дети
Жену Андрея Малахова поздравляют с беременностью (фото) Поклонники ведущего уверены, что пара готовится к появлению еще одного ребенка.
Все о ремонте
Как вокзалам дают новую жизнь: фото
Как совместить спальню с гостиной: 10 важных моментов
Американская классика в интерьере сталинки
Жизнь в розовом цвете: проект трешки в Химках
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь