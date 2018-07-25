Зарина Нурланова стала пресс-секретарем премьер-министра

Ранее Зарина Нурланова была директором ТОО «Институт Евразийской интеграции». Зарина Нурланова родилась в 1986 году в г. Талдыкорган Алматинской области. В 2008 году окончила Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности «социология», в 2017 году АО «Университет КАЗГЮУ» и Университет UBIS по специальности делового администрирования. Владеет казахским, русским и английским языками.