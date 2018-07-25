Зарина Нурланова стала пресс-секретарем премьер-министра
Зарина Нурланова стала
Зарина Нурланова стала
Ранее Зарина Нурланова была директором ТОО «Институт Евразийской интеграции». Зарина Нурланова родилась в 1986 году в г. Талдыкорган Алматинской области. В 2008 году окончила Казахский
Трудовую деятельность начала в 2009 году менеджером ТОО «Arna Media Advertising». В различные годы работала исполнительным, управляющим директором, заместителем председателя правления АО «Казконтент», возглавляла Институт Евразийской интеграции, а также занимала должность советника министра информации и коммуникаций РК.