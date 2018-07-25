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18:37 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы начинается суд над Храпуновыми

Также перед Специализированным межрайоным судом по уголовным делам Алматы предстанут еще 10 человек.

Источник: Zakon.kz

Дело в отношении супругов Храпуновых, Айяра Ильясова и еще десяти обвиняемых было принято к рассмотрению 17 июля. Предварительное слушание назначено на 26 июля, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт суда.

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Согласно постановлению Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Алматы подсудимыми по делу кроме Храпуновых проходят Куандык Бискультанов, Алтай Касымов, Яков Заяц, Абай Сапаров, Серик Есмуканов, Айдар Ильясов, Айнакуль Садыкбаева, Абдул-Газиз Мукашев, Абылайхан Карымсаков, Габиден Кайымсултанов.

Некоторые из фигурантов в разное время работали в структуре акимата Алматы. Все находятся под подпиской о невыезде.

Храпуновых обвиняют в причинении ущерба государству свыше 250 миллионов долларов. По статье 335 УПК Республики Казахстан, суд вправе рассматривать дела в отсутствие подсудимого, в случае его нахождения вне пределов Республики Казахстан и уклонения от явки в суд.

Слушание состоится 26 июля 2018 года в 09.00 часов.

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