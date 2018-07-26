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10:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Глава СК России взял под личный контроль дело о смерти мальчика в заброшенном гараже под Самарой

Александр Бастрыкин потребовал доложить ему о ходе следствия по кошмарному несчастному случаю.

Источник: Агентство «Москва»

В областной столице правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах несчастного случая в заброшенных гаражах бывшего колхоза «Путь коммунизма» в селе Чубовка в Самарской области. Напомним, что там в результате обрушения бетонного потолка погиб 11-летний Артем А., еще 4 мальчика получили травмы различной степени тяжести. Сейчас за делом, возбужденным по факту причинения смерти по неосторожности, следит лично глава СК России.

— В настоящее время устанавливается собственник гаражей. Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе следствия по уголовному делу и поставил на контроль в центральном аппарате дальнейший ход его расследования. — Глава ведомства поручил тщательным образом выяснить все причины и условия, способствовавшие совершению этого преступления и дать всестороннюю правовую оценку, как ответственным должностным лицам, так и органам системы профилактики, — говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета РФ.

Между тем в редакцию «КП-Самара» стали поступать жалобы и на другие похожие участки. Люди боятся, что трагедия может повториться в другом месте.

— В Рубежном дети и подростки постоянно собираются в старых, разрушенных, заброшенных овощных складах, оставшихся после банкротства совхоза. Неоднократно ломали ноги. Трагедия может случиться в любой момент. Кому можно адресовать эту проблему? — спрашивает Наталья Зайцева под постом «Комсомолки» в твиттере.

Вопрос женщины адресован в приемную губернатора региона. Ответа она пока не получила. «Комсомольская правда» также подготовила официальный запрос по указанной в сообщении Натальи проблеме.

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